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Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком

15 ноября 2024 13:27
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Судебные приставы в Тольятти добились общения бабушки с несовершеннолетним внуком

Разлад в семье разрешили судебные приставы г. Тольятти. Благодаря работе сотрудников Службы обеспечен порядок общения несовершеннолетнего ребенка с его бабушкой.

Мальчик проживает с матерью, которая лишила сына возможности общаться с родной бабушкой. Семейный конфликт дошел до суда. Суд посчитал, что общение пенсионерки с внуком не противоречит его интересам и не представляет угрозу для несовершеннолетнего. Судебным решением был установлен порядок общения бабушки и внука.

В связи с тем, что мама мальчика добровольно не исполнила решение суда, исполнительный документ поступил для принудительного исполнения в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о применении в отношении нее мер принудительного характера, а также о возможности привлечения ее к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Узнав о возможных последствия неисполнения решения суда, женщина прекратила препятствовать общению бабушки с внуком. Теперь их встречи проходят регулярно, согласно установленному графику, как и указано в решении суда.

Теги: Судебные приставы

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