Судебные приставы Самары конфисковали у браконьера лодку и весла

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Судебные приставы Советского района г. Самары изъяли у местного жителя резиновую лодку и весла за незаконную добычу рыбы. Конфискованное имущество передано в Росимущество.

Житель г. Самары, используя орудия незаконного вылова водных биологических ресурсов, осуществлял добычу рыбы на одной из рек Самары. Улов оказался многообразным: мужчина выловил лещей, карасей и щуку. Однако подобное хобби без соответствующего разрешения оказалось противоправным – в отношении самарчанина возбудили уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления в соответствии со ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и постановил обратить вещественные доказательства в доход государства.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства совершили выход по месту жительства нарушителя и конфисковали у него лодку с веслами, которые передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.