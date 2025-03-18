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Следователем СК организована проверка по факту избиения несовершеннолетней в Тольятти

18 марта 2025 21:39
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Тольятти учащиеся школы избили несовершеннолетнюю девочку.

Как пишет СОВА, запись потасовки появилась в социальных сетях во вторник, 18 марта. На кадрах видно, что девушку "роняют" на землю, наносят ей несколько ударов в районе головы, а затем подходят другие дети и начинают на нее "напрыгивать".

По данному факту СУ СКР СО организована доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются участники инцидента, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

 Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Теги: Тольятти

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