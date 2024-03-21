Самарец похищал деньги у 14-летней дочери

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В прокуратуру области поступило обращение жительницы г. Самары о неправомерном расходовании средств со счета проживающей с ней 14-летней внучки.

Проверкой установлено, что отец девочки, предварительно получив разрешение органов опеки и попечительства, начиная с декабря 2017 года, снимал с банковского счета своей дочери денежные средства, после смерти матери поступавшие в качестве пенсии по потере кормильца.

За 5,5 лет мужчина снял свыше 800 тыс. рублей, которые израсходовал на личные нужды, не связанные с содержанием ребенка.

Прокуратура направила материалы в следственные органы для принятия процессуального решения. В результате в отношении 44-летнего отца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.