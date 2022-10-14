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Разъяренный бык убил двух доярок в Славском районе Калининградской области, следствие проводит проверку по факту ЧП, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Трагедия произошла в поселке Громово Славского района. Бык набросился на двух доярок, работавших по найму у местного жителя. Женщины получили смертельные травмы", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники следственного управления проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Фото: ru.freepik.com