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При аварийной посадке санитарного Ми-2 под Костромой погиб пациент, еще четверо пострадали

8 ноября 2022 20:58
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На борту вертолета были пять человек.

В Костромской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-2, погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Уточняется, что воздушное судно выполняло санитарный рейс из города Шарья. Инцидент произошел в четырех километрах от аэропорта Сокеркино. На борту вертолета были пять человек.

"По предварительным данным, в результате аварии погиб пациент, которого госпитализировали санитарной авиацией", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что два пилота и два фельдшера получили травмы. При этом найти вертолет пока не удалось. Глава региона Сергей Ситников возглавил штаб по его поиску. С выжившим экипажем и медиками поддерживается связь.

К месту происшествия также выехали следователи, бригады скорой помощи и пожарно-спасательные подразделения.

Примерно в 19:45 мск вертолет обнаружили неподалеку от деревни Щетниково. Сейчас спасатели оказывают первую помощь пострадавшим.

 

Фото:   РИА Новости/Аврора

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