Полицейские применили оружие, чтобы остановить пьяного водителя за рулем Газели на Крымском мосту

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"Ночью 27 мая в полицию поступило сообщение гражданки о том, что на трассе "Таврида" в направлении г. Керчи хаотично двигается автомобиль "Газель", водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения"- сообщается на сайте МВД по Республике Крым.

"Спустя четверть часа полицейские обнаружили указанный автомобиль, манера езды которого вызвала подозрение. На стационарном посту ДПС водитель без остановки проследовал в сторону Краснодарского края, в связи с чем несколько экипажей патрульных автомобилей начали его преследование" - говорится в сообщении.

Требования сотрудников полиции остановиться водитель автомобиля игнорировал и пытался скрыться.

"В результате на Крымском мосту полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля правонарушителя путем повреждения транспортного средства", - отметили в ведомстве.

Было принято решение о применении табельного оружия, путем повреждения колеса автомобиль был остановлен.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников не пострадал.

За рулем находился 26-летний уроженец Краснодарского края. Установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии опьянения и не имел при себе необходимых документов.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым