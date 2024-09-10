Ночью на территории Октябрьска тушили пожар площадью 500 кв. метров

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Вдоль железной дороги на специализированной путевой машинной станции горели старые шпалы.



Вчера ночью на территории СПМС 330 вдоль железной дороги загорелись старые железнодорожные шпалы, о чем в 00:20 поступило сообщение в территориальное пожарно-спасательное подразделение.

К месту вызова оперативно выехали один расчет сызранской пожарно-спасательной части № 85 ГУ МСЧ России по Самарской области и два расчета пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные железнодорожные шпалы на площади 500 квадратных метров.

Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

Уж в 03:12 была объявлена локализация пожара, а в 04:23 – ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"