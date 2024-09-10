Ночью на территории Октябрьска тушили пожар площадью 500 кв. метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
На днях команда филиала провела выездной прием семей ветеранов СВО и их близких в Елховском и Кошкинском районах.
18 500 обращений отработали специалисты самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Цель Премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.
23 добровольческие организации региона стали победителями регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Ольга Гальцова отметила, что заключение соглашения - это «сверка часов» двух государственных структур на новом историческом этапе в развитии Самарской области.
Ольга Гальцова и Армен Бенян подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения
Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.
Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой
В ходе досмотра передачи для осужденного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, спрятанное ухищренным способ в карамельных конфетах.
Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 пресекли попытку доставки наркотических средств на режимную территорию
Предыдущий фестиваль «Время читать», прошедший в 2023 году, собрал в регионах России около 70 тысяч человек.
«Время читать»: масштабный книжный фестиваль пройдёт в Самаре в сентябре
В результате мониторинга сети Интернет, полицейскими был выявлен видеоролик, на котором женщина, управляя автомобилем LADA Granta, едет по тротуару.
Тольяттинка оштрафована за езду на автомобиле по тротуару
Спорт в поддержку жителей приграничных территорий.
В Снежном прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.39
0.57
EUR 99.91
0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 12-15 сентября
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Модерн на самарских улицах»
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночью на территории Октябрьска тушили пожар площадью 500 кв. метров

10 сентября 2024 11:36
155
Ночью на территории Октябрьска тушили пожар площадью 500 кв. метров

Вдоль железной дороги на специализированной путевой машинной станции горели старые шпалы.

Вчера ночью на территории СПМС 330 вдоль железной дороги загорелись старые железнодорожные шпалы, о чем в 00:20 поступило сообщение в территориальное пожарно-спасательное подразделение.
К месту вызова оперативно выехали один расчет сызранской пожарно-спасательной части № 85 ГУ МСЧ России по Самарской области и два расчета пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Прибыв на место, пожарные установили, что горят деревянные железнодорожные шпалы на площади 500 квадратных метров.
Незамедлительно на борьбу с огнем были поданы 3 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
Уж в 03:12 была объявлена локализация пожара, а в 04:23 – ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Кинель-Черкасском районе горел дом
09 сентября 2024, 12:31
В Кинель-Черкасском районе горел дом
Пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. Происшествия
386
В Хворостянском районе за сутки тушили три пожара общей площадью 1400 квадратных метров
09 сентября 2024, 10:42
В Хворостянском районе за сутки тушили три пожара общей площадью 1400 квадратных метров
При пожарах, к счастью, никто не пострадал. Происшествия
371
В Самарской области на «АвтоВАЗе» тушили пожар
08 сентября 2024, 21:41
В Самарской области на «АвтоВАЗе» тушили пожар
Загорелась формовочная линия. Происшествия
608
В центре внимания
Назван новый мусорный оператор Самарской области
10 сентября 2024  12:58
Назван новый мусорный оператор Самарской области
143
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
10 сентября 2024  11:52
Молодежь Самарской области может стать участником Всероссийского проекта
141
Самара отметила День города: ФОТО
9 сентября 2024  12:15
Самара отметила День города: ФОТО
732
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
9 сентября 2024  10:54
Дом со слонами в Самаре: как туда попасть
1475
Предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
9 сентября 2024  09:45
Названы предварительные итоги выборов губернатора Самарской области
846
Весь список