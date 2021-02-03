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Найдены тела пожарных, пропавших при тушении крупного возгорания на складе в Красноярске

3 февраля 2021 19:29
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Спасатели сообщили о нехватке воздуха, после чего связь с ними прервалась.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подтвердил информацию о гибели трёх пожарных, принимавших участие в ликвидации крупного возгорания на одном из складов города. По данным источника Лайфа, их тела уже найдены.

По словам градоначальника, связь с пожарными пропала, когда они отправились на поиски одного из сотрудников склада. Он, как и спасатели, погиб, его тело нашли ранее.

— Профессия героев, когда каждая борьба с пожаром — это риск. Светлая память… Искренние соболезнования родным и близким погибших, — указал Ерёмин в посте в "Инстаграме".

Огонь вспыхнул на складе "Автотрейд", изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Лайф рассказывал, что спасатели сообщали о нехватке воздуха, после чего связь с ними оборвалась. Пожар был локализован на площади 3,9 тысячи квадратных метров.

 

Фото:  ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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