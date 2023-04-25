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В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что рядом с остановочной платформой ст. Октябрьск двое подростков катаются на поезде, зацепившись за вагон.

На место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Полицейскими были установлены двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 14 и 16 лет жители г. Сызрани Самарской области.

В ходе беседы подростки рассказали сотрудникам транспортной полиции, что в Октябрьск они приехали, чтобы погулять. Чтобы не скучать в ожидании электропоезда в Сызрань, молодые люди решили немного развлечься, и, забравшись на подножку грузового поезда, проехали несколько метров.

Инспектора транспортной полиции провели с подростками и их родителями профилактические беседы о правилах поведения на железной дороге и о недопущении подобных ситуаций в будущем.

В отношении родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а в отношении 16-летнего подростка составлен протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте», сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

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