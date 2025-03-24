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22 марта в Сызранском районе на реке Волга около причала «Нефтяник» двое рыбаков оказались на оторвавшейся льдине. Расстояние до береговой линии около 200 метров. Путь обратно оказался закрыт. Вернуться на берег они не смогли. Вызов в спасательную службу поступил в 13.45.

Для оказания помощи к месту происшествия на аэроглиссере «Север» отправились спасатели Поисково-спасательного отряда города Сызрань. В 14.25 рыбаков приняли на борт спасательного судна и доставили к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась.

В результате беспечности и пренебрежения правилами поведения на льду в весенний период происходят несчастные, а иногда и трагические случаи с людьми. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и не выходить на акватории водоемов.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области