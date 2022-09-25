На Ново-Садовой в Самаре Фольксваген Поло врезался в бордюр и столб

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24 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.



Одно из ДТП произошло около 04 часов утра в областном центре. Водитель 1989 г.р., управляя автомобилем "Фольксваген Поло", двигался по ул. Ново-Садовая со стороны ул. Потапова и напротив дома 158 по ул. Ново-Садовая наехал на бордюрный камень.

После чего по инерции автомобиль " Фольксваген Поло" допустил наезд на противопешеходное ограждение с последующим наездом на препятствие в виде столба. В результате ДТП с травмами в лечебное учреждение госпитализирован пассажир автомобиля.