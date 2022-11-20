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Мужчина в Чапаевске избил женщину-продавца бутылкой и ограбил

20 ноября 2022 10:59
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Мужчина в Чапаевске избил женщину-продавца бутылкой и ограбил

14 ноября текущего года в ночное время в отдел полиции ОМВД России по городу Чапаевску поступило сообщение от работника торговой точки, расположенной на ул.Чапаева, которая сообщила, что несколько минут назад в магазине ее избил бутылкой, которую взял с витрины, и ограбил неизвестный мужчина, одетый в черную одежду, маску и перчатки. 

Эксперты во время осмотра торговой точки обнаружили и изъяли стеклянную бутылку, следы перчаток, смывы пятен бурого цвета, похожих на кровь. Потерпевшая, рассказала, что оказала сопротивление мужчине, описала телосложение и части лица, которые смогла заметить, несмотря на маску и надвинутый капюшон.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан на одной из улиц города ранее не судимый местный житель 1997 года рождения.

Задержанный пояснил, что нападение на магазин планировал заранее, хотел похитить всю выручку за день. Но, столкнувшись с активным сопротивлением продавца, испугался и смог похитить только 3000 рублей, которые были в кассовом аппарате.

По ходатайству органа следствия, судом 25-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

Теги: Уголовное дело

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