Машинист электрички "Владимир-Москва" чудом успел затормозить перед упавшей на пути детской коляской с младенцем

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Вчера в Балашихе на железнодорожной станции машинист электрички "Владимир-Москва" чудом успел затормозить перед упавшей на пути детской коляской, сообщает progorod33.ru.

На платформе стояла женщина с коляской, в которой был ее 4-месячный сын. Очевидцы сообщают, что молодая мать отвлеклась у билетной кассы и не заметила, как коляска с ребенком покатилась и упала вниз на железнодорожные пути. В это время к станции подходила электричка. Очевидцы рассказали, что машинист, очевидно, видел, как коляска катится по платформе и применил экстренное торможение. Электричка остановилась в каких-то миллиметрах от коляски с малышом.

Оказалось, что испуганная мать еще до полной остановки электрички спрыгнула с платформы на рельсы, успела вытащить сына из коляски и нырнула под платформу. Позже к ней спустились мужчины, находившиеся на платформе и помогли подняться на платформу. Сообщается, что с женщиной и малышом все хорошо.

Фото: progorod33.ru