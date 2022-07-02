Хинштейн намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении похитителей ребенка-инвалида в Самарской области

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Депутат Госдумы РФ от региона Александр Хинштейн приложит все усилия к тому, чтобы вернуть похищенного в Волжском районе 6‑летнего ребенка матери, а всех причастных к этому преступлению привлечь к ответственности, причем, по всей строгости закона.

В социальных сетях к парламентарию обратилась мать несовершеннолетнего ребенка, жительница микрорайона «Южный Город» (Волжский район Самарской области) с жалобой на действия бывшего супруга.

Как рассказала самарчанка, после того как злостный неплательщик алиментов отец ребенка проиграл суд, обязавший его не только выплатить все причитающиеся сыну алименты, но также определивший постоянное место проживания 6‑летнего мальчика с матерью и установивший порядок общения с отцом (два раза в месяц с 15.00 до 19.00 часов), он попросту выкрал мальчика. «Отец забрал сына в назначенный судом день для встречи, после чего назад уже не вернул. Я не виделась с Даниэлем уже около 4‑х месяцев! И если раньше могла хотя бы звонить ему, то сейчас телефон заблокирован, и я вообще не знаю, что происходит с моим ребенком. Тем более что сын является инвалидом, и ему назначен особый режим. Рекомендовано избегать контактов с инфекционными больными и переохлаждаться; соблюдать щадящую диету, прием лекарственных препаратов и проходить постоянное наблюдение у врача. Все это, зная особенности сына, могу обеспечить только я. К тому же эмоционально — он относится к отцу крайне отрицательно», — рассказала парламентарию мать ребенка.

После похищения сына женщина обратилась в Волжский районный суд с ходатайством об изъятии ребенка у нерадивого отца. Суд поддержал женщину, однако, мужчина это решение проигнорировал. Судебным приставам также не удалось добиться результата: при попытке забрать мальчика на них спустили злую собаку, а женщине разбили телефонный аппарат. Сам же отец сбежал. Более того, при погоне он передал ребенка третьим лицам, которые скрылись с ним в неизвестном направлении.

«И органы опеки, и судебные приставы не исполняют свою работу. В устных разговорах их представители рекомендуют мне похитить ребенка у отца или попытаться с ним договориться, разводят руками и говорят, что ничего сделать с должником не могут», — делится мать ребенка.

Александр Хинштейн направил обращения во все причастные ведомства, включая ГУ МВД и прокуратуру, лично связался с руководством. В ежедневном режиме он ведет диалог с матерью мальчика и держит ситуацию на особом контроле. Парламентарий намерен добиваться возбуждения уголовного дела в отношении нерадивого отца и его сообщников по факту похищения ребенка. Параллельно будет инициировано разбирательство в связи с неисполнением судебными приставами своих обязательств.