Двенадцатилетняя девочка, попавшая под снежный завал в Мурманской области, погибла

79

Двенадцатилетняя девочка из организованной тургруппы, попавшей под снежный завал в Мурманской области, погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

Снежный карниз обрушился в понедельник около поселка Имандра в Хибинах, гора Маннепахк. В этом районе находились 16 туристов из Санкт-Петербурга, в том числе 13 детей.

Как сообщало МЧС, под лавиной оказалась девочка 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позднее пропавшего ребенка нашли, ее попытались реанимировать, но спасти не смогли.

СК открыл уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Фото: vk.com / Следственное управление СКР по Камчатскому краю