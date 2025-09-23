ДТП с опрокидыванием фуры произошло в Пестравском районе

111

Специалисты противопожарной службы Самарской области оперативно прибыли к месту автоаварии.

Сегодня, 23 сентября, в 8:04 в селе Высокое Пестравского муниципального района произошло ДТП. Фура, груженая зерном, съехала в кювет, в результате чего прицеп опрокинулся и зерно высыпалось.

На место ДТП прибыла пожарная автоцистерна из пожарно-спасательной части № 125 Пестравского района. Специалистами противопожарной службы Самарской области были проведены аварийно-спасательные работы - сбор информации, отключение аккумуляторной батареи. На месте работали также сотрудники Госавтоинспекции. Пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"