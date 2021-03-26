Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятие завершил праздничный концерт.
В канун Дня Росгвардии в Самаре состоялись торжественные мероприятия
Олег Машковцев провел в Москве рабочее совещание по вопросам организации и проведения Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году.
В 2021 году форум ПФО «iВолга» планируется провести с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах
Делегация «Инженерии будущего» встретилась с руководством Тамбовского государственного технического университета 
Развиваем «Инженерию будущего» в Тамбове  
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
В Самарском оперном проведут Ночь театра
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарский пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей
Самарский пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей
Южное шоссе в Самаре приведут в порядок от рынка "Солнечный" до моста
Южное шоссе в Самаре приведут в порядок от рынка "Солнечный" до моста
За время самоизоляции самарцы стали лучше относиться к курьерам
За время самоизоляции самарцы стали лучше относиться к курьерам
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
0.02
EUR 89.98
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Арест немецкой иномарки побудил самарчанку погасить долг перед бывшим мужем

26 марта 2021 13:09
84
Арест немецкой иномарки побудил самарчанку погасить долг перед бывшим мужем

Судебные приставы г. Самары помогли мужчине получить денежную компенсацию после раздела совместно нажитого имущества. 

После развода отношения между супругами испортились. За разделом совместно нажитого имущества они обратились в суд. Принято решение об обязании экс-супруги передать бывшему мужу денежные средства в размере свыше 319 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары в отношении женщины возбудили исполнительное производство. Постановление о возбуждении производства направлено в адрес сторон. Добровольно женщина не исполняла решение суда.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в адрес должницы направлено требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Женщина не захотела расставаться с немецким автомобилем и перевела денежные средства в счет погашения долга. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
26 марта 2021  13:14
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
Происшествия
97
В Тольятти приступил к работе Самарский завод медицинских изделий»
26 марта 2021  12:21
В Тольятти приступил к работе «Самарский завод медицинских изделий»
Экономика региона
134
На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.
25 марта 2021  20:40
Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»
Политика региона
393
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
420
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
340
Весь список