Арест немецкой иномарки побудил самарчанку погасить долг перед бывшим мужем

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Судебные приставы г. Самары помогли мужчине получить денежную компенсацию после раздела совместно нажитого имущества.

После развода отношения между супругами испортились. За разделом совместно нажитого имущества они обратились в суд. Принято решение об обязании экс-супруги передать бывшему мужу денежные средства в размере свыше 319 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары в отношении женщины возбудили исполнительное производство. Постановление о возбуждении производства направлено в адрес сторон. Добровольно женщина не исполняла решение суда.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в адрес должницы направлено требование о предоставлении транспортного средства для составления акта описи и ареста. Женщина не захотела расставаться с немецким автомобилем и перевела денежные средства в счет погашения долга.