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Алкоголь, которым отравилась семилетняя девочка в Оренбуржье, продала подростку ее бабушка

18 октября 2021 22:24
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Девочка после оказания медицинской помощи выписана из больницы.

Алкоголь, которым отравилась 7-летняя девочка в Оренбуржье, продала ее друзьям бабушка пострадавшей, все участники происшествия и родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности, сообщает РИА Новости.

17 октября в больницу была доставлена 7-летняя девочка из Гая с токсичным отравлением суррогатным алкоголем. Девочка после оказания медицинской помощи выписана.

"Полиция установила, что 7-летняя девочка вместе со своей 17-летней подругой употребила спиртосодержащую продукцию, принесенную 15-летним подростком. После чего малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - говорится в сообщении МВД по Оренбургской области.

Оказалось, алкоголь мальчику продала бабушка пострадавшей девочки.

"В отношении 58-летней женщины, у которой был приобретен алкоголь, составлены административные протоколы о "незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена" и "незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами", - сообщили в областной полиции.

Кроме того, к административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители.

 

Фото:    СУ СК по Оренбургской области/РИА Новости

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