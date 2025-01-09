Вячеслав Федорищев оценил работу оперативных служб в праздничные дни на совещании в облправительстве

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В четверг, 9 января, губернатор Вячеслав Федорищев в открытом режиме — с трансляцией в социальных сетях – провел первое в этом году оперативное совещание в Правительстве Самарской области. Основным вопросом, который обсудили участники совещания, стал анализ работы в прошедшие праздничные и выходные дни по обеспечению безопасности граждан и бесперебойного предоставления им коммунальных услуг.

Глава региона поблагодарил работников всех служб и ведомств, которые в праздничные дни обеспечивали безопасность и порядок во всех городах и районах области. «Знаю, что все оперативные службы, руководители, сотрудники, главы муниципальных образований были на своих рабочих местах в период праздников. Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, в первую очередь правоохранительных структур. Оперативно были на связи, знаем количество инцидентов, знаем, какие вызовы перед нами стояли, знаем, что все сотрудники, которые работали на местах, абсолютно, стопроцентно справлялись со своей работой в любых условиях. Поэтому прошу руководителей передать благодарность всем сотрудникам, которые обеспечивали в эти праздничные дни безопасность в нашем регионе», — отметил Вячеслав Федорищев.

Об оперативной обстановке в период с 29 декабря прошлого года по 8 января года текущего доложил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев. В эти дни на территории региона состоялись 577 массовых мероприятий с участием более 119 тысяч человек. Для обеспечения правопорядка в местах их проведения были задействованы почти 2200 сотрудников ОВД, 196 сотрудников управления Росгвардии, 470 представителей добровольных народных дружин, 982 работника частных охранных организаций, 19 казаков и 6 военнослужащих военной полиции. Ежесуточно несли службу свыше 1100 сотрудников полиции и 259 сотрудников Росгвардии.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов доложил, что ситуация с уборкой дорог от снега на контроле, в условиях недоукомплектованности дорожных служб техникой хоть и с опозданием, но работа доводится до конца.

Губернатор поручил первому вице-губернатору — председателю Правительства Самарской области Михаилу Смирнову отработать вопрос вместе с главами муниципальных образований и руководителями профильных ведомств. «Постарайтесь в течение месяца соответствующую работу провести и через месяц представить проект документа — это может быть постановление Правительства, может быть указ губернатора, — который бы регламентировал нашу дальнейшую работу на ближайшие несколько лет по формированию той системы, которая позволит нам по-настоящему самодостаточно реагировать на все вызовы, которые у нас есть, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Обязательно продумайте кустовую систему взаимодополняемости техники, обязательно взаимодействуйте с владельцами крупной техники, действующими хозяйствующими субъектами, предприятиями, чтобы через месяц мы четко понимали, по какому плану Правительство Самарской области идет здесь по повышению эффективности. В конце концов, эффективность в этом вопросе — это человеческие жизни».

По информации начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Сергея Аникина, за обозначенный период в области произошло 119 техногенных пожаров. В прошедшие дни представители ведомства и регионального Правительства выезжали в ряд муниципальных образований области, чтобы в том числе оценить, как на местах ведется подготовка к пожароопасному периоду. Выявлен ряд системных недостатков. На совещании 5 января под руководством вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Максима Ковалева было принято решение сформировать рабочую группу, которая проведет полный анализ ситуации и сформирует по итогам оптимальные решения.

«Я прошу вас в рамках нашего взаимодействия системно в течение этого месяца и ближайшего проводить с вашими коллегами на территориях и с нашими с главами системную работу над ошибками. Я в нее вмешиваться не буду, с Максимом Владимировичем вместе эту работу стройте, помогайте нам усиливаться. Исходя из этой работы я прошу дать комплексное предложение по усилению нашей инфраструктры в части защиты от ЧС. Это могут быть предложения разного рода: источники воды на случай пожароопасного сезона, рынды и опрыскиватели, огнетушители ранцевые, которые мы уже закупали в прошлом сезоне, инфраструктурные объекты, модульные пожарные части, которые мы обязаны сделать — и больше, чем сейчас запланировали, и так далее», — обратился губернатор к Сергею Аникину. Максиму Ковалеву дано поручение также в течение месяца подготовить для утверждения губернатором соответствующий документ, который бы регламентировал на ближайшие годы работу по усилению всех компонентов.

Как отметил вице-губернатор – руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Максим Ковалев, за прошедшие 11 дней в связи с ухудшением погодных условий режим повышенной готовности вводился в 4 муниципальных районах области. В части использования пиротехнических изделий нарушений не было.

Врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Михаил Белоусов сообщил о 43 технологических нарушения на территории региона. По его словам, в прошлом году за аналогичный период их было 51. Как отметил глава министерства, 7 иницидентов произошло на сетях теплоснабжения, самый крупный порыв из которых был 30 декабря на сетях ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» — тепло в 724 объекта начало поступать утром 31 декабря. Также были отключения в Новокуйбышевске, Сызрани, Жигулевске.

В Новокуйбышевске, Самаре и Жигулевске устраняли 4 аварии на сетях горячего водоснабжения. Также были зафиксированы 15 нарушений холодного водоснабжения — в Тольятти, Октябрьске, Новокуйбышевске, Самаре, Волжском и Шенталинском районах, все они устранены. По электроснабжению было 17 нарушений.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: работа систем жизнеобеспечения на контроле. «Мы были постоянно на связи с руководителями ресурсоснабжающих организаций. Я лично вместе с начальником управления, зампредом Белоусовым выезжал на место аварии. Там очень серьезный вопрос по недоинвестированности в коммунальную инфраструктуру. Мы встретились вчера с директором «Т Плюс», с ним подробно обсудили, позавчера я встретился с руководителем компании «СКС» и довел до него наши требования в отношении обеспечения базовой части работы», — отметил губернатор. Он также обозначил низкий уровень взаимодействия компании с населением: «Мы взяли месяц чтобы оценить, как компания «СКС» будет исправлять ситуацию, держу руку на пульсе ежедневно, этому вопросу — самое пристальное внимание».

Вячеслав Федорищев уверен: жители должны иметь возможность не только сообщить о проблеме, но и отслеживать онлайн, как она решается – и это должно быть единое информационное пространство. На оперативном совещании губернатор представил нового руководителя министерства цифрового развития и связи Самарской области — Виктора Злобича. У него большой опыт в сфере IT, он принимал активное участие в разработке программного обеспечения для федеральных органов власти, МЧС России. Перед Виктором Злобичем стоят задачи по цифровизации процессов управления Самарской областью.

«Ваша первая задача — системная, стратегическая — это Ситуационный центр Самарской области, который должен быть развернут в течение ближайших нескольких месяцев. Но параллельно с этим нужно обеспечить жителям возможность обращаться с жалобами онлайн и потом отслеживать в одном информационном пространстве, как ситуация решается. Чтобы не трактовали через СМИ или через блогеров те или иные события, а был онлайн — постоянный. Вот эту задачу нужно решать прямо здесь и сейчас. Уверен, что мы это сможем сделать», — обратился глава региона к министру.

Также в праздничные дни фиксировалось много жалоб жителей относительно вывоза мусора. О работе по организации вывоза ТКО доложил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. «Нам нужен объективный и оперативный контроль», — подчеркнул Вячеслав Федорищев и поручил руководителю министерства привлечь к этой работе общественный совет, активистов от конкретных районов. «Многие решения, которые мы принимаем, имеют долгосрочный эффект, а эффективность работы оценивается в том числе и по тому, как это преподносится. Нужно делать работу максимально эффективно и при этом дать возможность всем в едином цифровом онлайн-пространстве видеть объективную картину. Причем необходимо, оценивая день сегодняшний, сравнивать и сопоставлять — год назад, два года, три года. Видим динамику – значит идем правильно. Не видим динамику – значит мы делаем что-то не так, — пояснил губернатор. – Эту работу сами организуем в онлайне, объективно и максимально открыто».

Завершающую часть оперативного совещания по традиции посвятили отработке конкретных обращений граждан. Глава региона дал поручения в части превентивной работы с управляющими компаниями по уборке наледи с крыш, решению вопроса доступности для маломобильных граждан набережной в Тольятти, а также в целом по ее дальнейшему развитию, контролю ремонта здания клинической больницы №8 в Самаре и по ряду других вопросов.

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