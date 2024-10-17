Вячеслав Федорищев - о выступлении Владимира Путина на пленарном заседании: "Спорт - комплексный взгляд в будущее"

136

В первый день международного форума "Россия - спортивная держава" состоялось пленарное заседание. На нём выступил глава государства, передает sovainfo.ru.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Президент страны Владимир Путин уделил внимание мировому спортивному движению. Глава государства отметил, что спорт должен быть вне политики, свободным и честным. Именно так мы его и развиваем в нашей стране.

"Президент озвучил планы по повышению доступности спорта для граждан нашей страны, новые форматы сотрудничества в спорте, а также поздравил олимпийцев и паралимпийцев с медалями, которые были завоеваны в Париже. Самарская область во всех направлениях идет курсом, который задает национальный лидер, и уже в следующем году гостеприимно примет форум на своей земле", - подчеркнул глава региона.

Фото: Юлия Рубцова