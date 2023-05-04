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Он будет нести службу в наиболее опасных районах СВО.

В составе казачьей бригады «Дон» сформировали новый боевой отряд. Новый специальный боевой отряд "Аксай" будет иметь широкий спектр задач. Бойцы на передовой линии в наиболее опасных районах СВО будут выполнять не только боевую, но и диверсионно-разведывательную деятельность.

Руководит отрядом «Аксай» кубанский казак с позывным Чип, который имеет боевой опыт и звание Героя России за героизм, проявленный в зоне специальной военной операции.

До половины бойцов отряда – опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда “Дон”. Большинство из них награждено государственными наградами Российской Федерации. Другая половина – новички-добровольцы, с момента поступления в отряд они проходят боевую подготовку под руководством более опытных соратников.

В минувшие выходные в Новочеркасском войсковом казачьем соборе в ходе торжественной церемонии знамя отряда "Аксай" к древку и освятили, сообщает kazachestvo.ru.