в Самарской области подписали постановление об осеннем призыве

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В Самарской области исполняющий обязанности губернатора Виктор Кудряшов подписал постановление о проведении осеннего призыва. Соответствующую комиссию создадут на период с октября по декабрь. Кроме пунктов об организации стандартных процедур для призывника есть и несколько интересных, связанных с пандемией коронавируса.

Призывникам, например, предстоит пройти исследования на COVID-19. Это будет сделано за счет средств обязательного медицинского страхования по согласованию с Роспотребнадзором, пишет 63.ру.

— В рамках проведения призыва предстоит организовать проведение и дезинфекцию транспортных средств, предоставляемых по аутсорсингу для перевозок граждан, — следует из текста постановления.