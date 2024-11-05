В Самарской области отправили в отставку еще двух министров

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В Самарской области подвели промежуточные итоги работы регионального правительства. Как оказалось, не все чиновники хорошо справились со своими обязанностями, что повлекло кадровые решения. Свои посты потеряли врио министра сельского хозяйства Николай Абашин и врио министра промышленности и торговли Олег Волков.

«Николай Абашин переходит на другую работу. В этом секторе работа с сельхозпроизводителем была построена недостаточно. Также покидает пост врио министра промышленности и торговли Олег Волков», - сказал 5 ноября 2024 года на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что одна из основных задач сейчас — оказание поддержки бойцам СВО на передовой и помощь их близким. Он подчеркнул: в этом вопросе компромиссов не будет. Если чиновник не понимает свою меру ответственности за эту задачу, то его ждет отставка, пишет Самара-КП.



«Это касается и глав муниципалитетов. Мною подписано большое количество выговоров и представления о неполном служебном соответствии», - сказал губернатор.