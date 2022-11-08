В Самаре восстановили могилу врача и ученого Татьяны Аскалоновой

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В мае 2020 года на одном из пригородных кладбищ Самары была обнаружена заброшенная одиночная могила. На памятнике - табличка с фотоизображением миловидной женщины в военной форме с петлицами военврача и надписью: «Прости, Таня. Доцент глазной клиники Куйб. мединститута. Участница 3-х войн. Трижды орденоносец. Сделала свыше 19000 операций. Написала 30 научных работ. Вся жизнь её была посвящена служению народу и Родине».

Волонтеры и поисковики выяснили, что здесь нашла покой Татьяна Моисеевна Аскалонова, участница Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. Она была одной из первых женщин-врачей в Поволжье, в 1937 году ей была присуждена учёная степень кандидата медицинских наук, а в 1939 году она утверждена в учёном звании доцента. Татьяна Моисеевна являлась одним из создателей офтальмологической научно-педагогической школы Куйбышевского медицинского института, чему способствовал, в том числе, её богатый опыт военного врача, полученный в ходе Великой Отечественной войны.

Памятник, установленный ориентировочно в 1950 году, сильно обветшал. Помог восстановить захоронение известной землячки на территории кладбища «Яблонька» в Кировском районе Самара депутат Самарской губернской думы Роман Балтер («Единая Россия»).

Памятник очистили, подняли и укрепили основание. обновили портрет заслуженного врача РСФСР и надписи. Вместе с волонтерами была выровнена и благоустроена вся территория захоронения, поставлено новое ограждение, отреставрировано надгробие, сделана дорожка к обелиску.

Роман Евгеньевич – сам из семьи медиков, поэтому с особым чувством вызвался помочь в реконструкции захоронения известного доктора-офтальмолога «запасной столицы».

Восстанавливать могилы таких выдающихся людей надо не от случая к случаю. Обретение забытого имени — это настоящее историческое событие, уверен самарский депутат-единоросс.

«Жизненная история доктора Татьяны Асколоновой и ее супруга – это еще одна из интереснейших страниц истории здравоохранения Самарской области. Вся жизнь Татьяна Моисеевны – и в годы войны, в послевоенные годы – яркий пример служения своей родине, пример для тех, кто считает медицину своим призванием, для студентов-медиков, для тех, кто выбрал профессию врача», - считает Роман Балтер.

Напомним, что в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области с 2019 года реализуется проект по восстановлению воинских захоронений. Были определены захоронения, находящиеся не только на городском кладбище Самары, но и на кладбище «Рубежное» и кладбище «Безымянное». За время реализации проекта 26 захороненй были приведены в порядок.

Отметим, что в восстановлении воинских захоронений на территории региона активное участие принимают представители общественной организации «Группа увековечения памяти защитников Отечества г. Самара», активисты местных отделений Партии «Единая Россия» и ВОД «Волонтеры Победы» в Самарской области.

Татьяна Моисеевна Аскалонова (Самойлова-Введенская) родилась 12 января 1899 г. в Самаре в простой семье.

В 1916 году Татьяна поступает в Харьковский медицинский институт, но оставляет учебу и отправляется в качестве сестры милосердия Красного Креста на германский фронт. Около двух лет работает в отряде Красного Креста, была неоднократно ранена, награждена медалью «За усердие».

С 1917 года служила в Финской Красной Гвардии, но попала в плен под Гельсингфорсом, где провела полтора месяца. В Самару вернулась в декабре 1918 году, где работала на ликвидации эпидемии сыпного тифа. Но уже через год ушла служить в Чапаевскую дивизию Уральского фронта помощником врача.

В сентябре 1919 года поступила в только созданный Самарский университет на медицинский факультет, который закончила через 4 года удостоверением на «звание врача и право врачебной практики на всей территории РСФСР и в союзных республиках» Это был второй выпуск медицинского факультета Самарского университета.

13 октября 1923 года Татьяна Моисеевна вступила в брак с Иваном Николаевичем Аскалоновым – тоже студентом медицинского факультета Самарского университета.

После окончания университета Аскалонова 8 лет работала окулистом в Башкирии, Самаре, Казахстане. В 1932 году вместе с мужем вернулись и поступили на работу в Самарский медицинский институт: Иван Николаевич – на кафедру госпитальной хирургии, а Татьяна Моисеевна – ассистентом глазной клиники при кафедре глазных болезней.

К этому времени она уже была автором 10 печатных научных работ. В этом же году становится доцентом кафедры глазных болезней.

После начала Великой Отечественной войны супруги Аскалоновы приняли решение ехать на фронт, оставив в Куйбышеве двоих маленьких детей. Они служили с января 1942 по июль 1945 года. Иван Николаевич был ведущим хирургом эвакогоспиталей Волховского, 3-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов, а Татьяна Моисеевна служила начальником главного отдела с исполнением обязанностей главного окулиста Волховского фронта.

В сентябре 1945 года она вернулась с фронта и приступила к работе доцента кафедры глазных болезней Куйбышевского мединститута, и в 1947 году была представлена к почётному званию «Заслуженный врач РСФСР».

В 1949 году в Куйбышевский мединститут на должность директора и заведующего кафедрой глазных болезней был переведен известный офтальмолог и окулист Тихон Ерошевский, и Татьяна Аскалонова стала правой рукой профессора, работала в его клинике, ассистировала ему. Однако, участие в трёх войнах давало о себе знать, и 13 апреля 1950 года Татьяна Моисеевна скоропостижно скончалась.

Похоронена в Кировском районе областной столицы на кладбище поселка Яблонька, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"