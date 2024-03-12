В Самаре состоялся митинг-концерт «Вместе - За Россию!».

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Центральной площадкой всероссийской акции сторонников «Единой России» стал Волгоград, где участие в акции приняли председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Именно здесь, в Волгограде, 80 лет назад произошла Сталинградская битва, изменившая ход Великой Отечественной войны. На митинге-концерте «Единой России» «Вместе! За Россию!» в Волгограде Дмитрий Медведев подчеркнул, что сейчас наша страна даёт отпор новым фашистам, и ей нужна консолидация – внутри партии.

«Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию!», – сказал Дмитрий Медведев.

В Самаре активисты собрались на площади Славы. Со сцены звучали патриотические песни, а лидеры общественного мнения высказывали свою позицию.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поприветствовал гостей и отметил, что подобные концерты сегодня проходят в различных городах России: «На площадях собрались люди, которым не всё равно, которым не безразлична судьба нашей страны, чтобы высказать свою позицию. В истории нашего народа так было не раз, когда, сплотившись, мы одерживали главные победы. Так будет и теперь. Каждый на своём рабочем месте - мы приближаем столь желанную Победу, и она обязательно будет».

Губернатор напомнил: беспрецедентные по своему масштабу и несправедливости экономические санкции имели своей целью не просто разрушить экономику нашей страны - они были направлены против каждого трудового коллектива.

«Преодолевая все сложности, мы всё преодолеем. Мы защитим всё, что для нас дорого и свято. И обязательно победим. Я благодарю вас за помощь нашей армии. Народ и армия едины. Это не слова, это не лозунг - это принцип сегодняшней жизни нашей страны и нашего народа. Я благодарю вас за то, что каждый из вас как может помогает нашим бойцам, заботится о семьях военнослужащих», - уверен Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область не раз в истории доказывала, что именно здесь опорный край державы: «Мы не подведём и в этот раз. Мы сделаем всё для того, чтобы наша страна свой суверенитет, государственность и свои традиции. А для того, чтобы развитие нашего региона и всей страны продолжилось, важно прийти на избирательные участки и сделать свой выбор 15, 16, или 17 марта. Это наш вклад в Победу: мы проголосуем за нашу Родину, за наше величие, за ее славное будущее, за почёт и уважение к ветеранам, за заботу обо всех, кто нуждается в нашей помощи. Мы проголосуем за наших детей. Мы сделаем всё, чтобы сильная и процветающая Россия, была вовек в мировой истории. Мы увидимся на избирательных участках. Мы объединим свои усилия и, сплотившись, вновь победим!».

Напомним, что 12 марта митинг-концерт сторонников «Единой России» прошёл в 89 регионах нашей страны. Центральной площадкой стал Волгоград, где участие в акции приняли председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, общественники, волонтёры, ветераны СВО, творческие коллективы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"