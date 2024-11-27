СМИ: Андрей Дроботов покинет администрацию Тольятти

107

Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов, при Николае Ренце занимавший также пост первого заместителя главы, а после его ухода исполнявший обязанности главы города, по информации «Ъ-Волга», написал заявление об увольнении. В администрации Тольятти официально это пока не подтвердили.

Андрей Дроботов, являющийся сыном бывшего спикера городской думы Александра Дроботова, был назначен на должность заместителя главы городского округа Тольятти по имуществу и градостроительству в апреле 2022 года. По сведениям источника, именно его городские элиты хотели видеть на посту главы города после отставки Николая Ренца. Но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал кандидатуру теперь уже бывшего мэра Жигулевска Ильи Сухих.

Выборы главы Тольятти состоятся после 11 декабря — в это день закончится срок подачи заявок на конкурс.

На должность первого заместителя главы Тольятти, сообщил источник, рассматривается кандидатура Алексея Бузинного, с 2012 по 2017 год уже работавшего в этом качестве при мэрах Сергее Андрееве и Сергее Анташеве, а также на должности заместителя главы по экономике и финансам.