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Самарские парламентарии обратились в Правительство России с просьбой о налоговой поддержке организаций, помогающих обеспечению мобилизованных земляков

26 октября 2022 13:16
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Самарские парламентарии обратились в Правительство России с просьбой о налоговой поддержке организаций, помогающих обеспечению мобилизованных земляков

Налоговое законодательство требует актуализации для соответствия вызовам сегодняшней реальности, считают депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе.

Многие организации и индивидуальные предприниматели по личной инициативе и безвозмездно осуществляют расходы на поддержку Вооруженных Сил Российской Федерации в период специальной военной операции. Представители бизнес-сообщества оказывают дополнительную материальную помощь в части дополнительного обеспечения граждан, призванных на военную службу, экипировкой, оборудованием и специальными средствами.

Но согласно положениям статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики при определении налоговой базы по налогу на прибыль полученные доходы вправе уменьшать на суммы произведенных обоснованных и документально подтвержденных расходов, при условии, что они произведены для осуществления направленной на получение доходов деятельности. При этом на основании статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и реализацией. К ним не относятся расходы организаций на оказание какой-либо материальной поддержки Вооруженным Силам Российской Федерации, а также гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, это не позволяет юридическим лицам сократить облагаемую базу по налогу на прибыль на величину оказанной безвозмездной помощи.

Кроме того, организации и индивидуальные предприниматели
 при передаче на безвозмездной основе имущества мобилизованным гражданам и воинским частям зачастую сталкиваются с вопросом обложения налогом на добавленную стоимость. В связи с этим они вынуждены нести дополнительные издержки и не могут учесть их при налогообложении, поясняют парламентарии.

Для примера приводят обратный подход, направленный на поддержку налогоплательщиков, в отношении имущества, предназначенного для использования в период пандемии, а также диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Так, организации и индивидуальные предприниматели на основании Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» могут уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и НДС соответственно. Подобная практика действует более двух лет и показала свою эффективность и востребованность, считают депутаты.

Аналогичные изменения в Налоговом кодексе можно внедрить и в части содействия Вооруженным Силам РФ, и при осуществлении материального обеспечения граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

«В Самарской области есть множество примеров, когда предприятия и организации добровольно, по собственной инициативе помогают людям, привозят в военные части оборудование, обмундирование, спецсредства. Сейчас федеральное законодательство не позволяет юридическим лицам сократить облагаемую базу по налогу на прибыль на величину оказанной помощи. Более того, при бесплатной передаче имущества организации часто сталкиваются с вопросом обложения налогом на добавленную стоимость. Считаю, что нужно исключить из налоговой базы для исчисления НДС и налога на прибыль таких безвозмездных расходов, которые идут на поддержку Вооруженных сил России», - прокомментировал заявление парламентариев руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Теги: Единая Россия

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