Самарская и Ульяновская области продолжают укреплять сотрудничество

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ОАО «Корпорация развития Самарской области», фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» и АО «Корпорация развития Ульяновской области» подписали совместное соглашение по развитию инвестиционного сотрудничества.

Соседние регионы приняли решение объединить научный, экономический и инфраструктурный потенциал. Сегодня обеими сторонами ведется активная подготовительная работа для дальнейшего развития инновационной деятельности, поддержки бизнеса, взаимодействия с инвесторами и многих других направлений.

Кроме того, разрабатывается проект соглашения по развитию инновационного сотрудничества между ГАУ «ЦИК СО», федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии ФМБА России, АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» и ООО «Ульяновский центр трансфера технологий Ulnanotech» (Наноцентр).

Еще одним направлением сотрудничества двух регионов может стать сфера туризма – в настоящее время департаментом туризма министерства культуры Самарской области и ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» ведется обсуждение о возможности создания совместных межрегиональных экологических туристических маршрутов.

Чтобы укрепить двусторонние связи и обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности, соответствующее соглашение планируется подписать и между правительствами двух регионов.

Напомним, что об инициативе объединения усилий субъектов и создания Межрегиональной корпорации развития договорились Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках сессии «Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла» в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября прошлого года.

«В прошлом году мы создали региональный Научно-образовательный центр, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первый поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра», - подчеркнул на Форуме Дмитрий Азаров, - У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия. Самарская область многое сделала для того, чтобы уровень инвестиций рос опережающими темпами», - добавил глава региона.

26 ноября 2020 года региональное минэкономразвития организовало онлайн-встречу с представителями Ульяновской области по вопросу создания межрегиональных совместных проектов. Рабочее совещание состоялось в формате видеоконференции с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, руководителей институтов развития и отраслевых министерств двух регионов.

«Между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом, есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом в инновационной сфере - каждая из сторон имеет развитую инфраструктуру, а значит, мы можем быть полезны друг другу. Еще одним важным направлением сотрудничества является взаимодействие в области автомобильной и авиационной промышленности. На прошлой онлайн-встрече с представителями Ульяновской области мы также обсудили вопрос пресечения поставок контрафактной продукции, в том числе алкогольной, а значит необходимо объединить свои усилия и в этом направлении. Безусловно, мы готовы работать с коллегами и в части развития межрегиональных туристических маршрутов», - перечислил точки взаимодействия Дмитрий Богданов.

Двухсторонние встречи в формате видеоконференции, а также отдельные рабочие сессии представителей Самарской и Ульяновской областей продолжатся для определения конкретных действий по каждому направлению сотрудничества, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay