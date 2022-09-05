Путин поручил обеспечить трудовые гарантии отправляющимся в СВО добровольцам

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин распорядился обеспечить трудовые гарантии добровольцам, желающим принять участие в специальной военной операции (СВО), пишут "Известия".

Как добавил пресс-секретарь президента, Путин встретился с одним из сотрудников МЧС РФ в Петропавловске-Камчатском, который поделился с президентом своим желанием отправиться добровольцем в зону СВО.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствие с ситуацией де-факто», — резюмировал Песков.

Он также уточнил, что данные поправки будут обеспечивать в том числе такие гарантии, как возможность для добровольца получить длительный отпуск с сохранением текущей должности.

Фото: ТАСС