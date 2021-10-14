Новым главой Сызрани избран Анатолий Лукиенко

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Сызранская городская дума провела внеочередное заседание, на котором депутаты избрали нового главу города.

Им стал 58-летний Анатолий Лукиенко, который после ухода с поста Николая Лядина был исполняющим обязанности руководителя администрации. За него проголосовали 20 депутатов, еще двое воздержались.

Соперником Лукиенко на завершающем этапе был депутат городского парламента Дмитрий Копылов.



Анатолий Лукиенко имеет большой опыт административной работы, как в агропромышленном комплексе, так и в промышленности. В Сызрани трудится с ноября прошлого года в должности первого заместителя главы городского округа, сообщает sova.info.

Фото: администрация Сызрани