На Госуслугах уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

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Единый день голосования пройдёт 10 сентября. В нём можно принять участие онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на Госуслугах. Этой возможностью воспользовались уже более 400 тыс. человек.



Где будет применяться ДЭГ

Алтайский край Архангельская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Калининградская область Камчатский край Курская область Липецкая область Москва (mos.ru) Московская область Ненецкий автономный округ Нижегородская область Новосибирская область Оренбургская область Пермский край Псковская область Республика Карелия Республика Крым Свердловская область Томская область Тульская область Челябинская область Чувашская Республика – Чувашия Ярославская область

Топ-5 регионов, где подали заявление на ДЭГ

Московская область Алтайский край Псковская область Воронежская область Нижегородская область

Проголосовать онлайн можно на выборах:

депутатов Госдумы

глав субъектов

региональных парламентов

органов местного самоуправления

Как принять участие в голосовании

Подайте заявление на Госуслугах. Его можно отозвать, если передумаете. Обратите внимание, что данные в учётной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России.



Сроки подачи заявлений

Приём заявлений продлится до 4 сентября 23:59 МСК, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23:59 МСК), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23:59 МСК).

Какие ещё сервисы доступны избирателям

Для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на Госуслугах работает сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.