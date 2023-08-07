На Госуслугах уже подано более 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании

Единый день голосования пройдёт 10 сентября. В нём можно принять участие онлайн — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на Госуслугах. Этой возможностью воспользовались уже более 400 тыс. человек.
Где будет применяться ДЭГ
Топ-5 регионов, где подали заявление на ДЭГ
Проголосовать онлайн можно на выборах:
Как принять участие в голосовании
Подайте заявление на Госуслугах. Его можно отозвать, если передумаете. Обратите внимание, что данные в учётной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России.
Сроки подачи заявлений
Приём заявлений продлится до 4 сентября 23:59 МСК, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23:59 МСК), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23:59 МСК).
Какие ещё сервисы доступны избирателям
Для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на Госуслугах работает сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.