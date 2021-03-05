Кандидатуру Николая Ренца на должность главы города поддержали депутаты всех фракций думы Тольятти

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Депутаты городской думы Тольятти поддержали кандидатуру единоросса Николая Ренца на должность главы горадминистрации, отметив, что это консолидирующая фигура, способная объединить все политические силы Автограда для решения насущных проблем.



Глава Тольятти Сергей Анташев две недели назад подал заявление об отставке. Вопрос о досрочном прекращении полномочий градоначальника тольяттинская дума рассмотрела 3 марта. Теперь городские депутаты должны запустить новую конкурсную процедуру по отбору кандидатов на пост главы Автограда. На время ее проведения исполнять обязанности руководителя администрации будет первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка.



Представители разных политических партий, которые входят в состав Тольяттинской гордумы, высказались в поддержку главного врача ТГКБ № 5, депутата Самарской губернской Думы Николая Ренца, выдвинутого местным отделением "Единой России".



Депутаты гордумы сходятся во мнении, что Николай Альфредович обладает управленческими навыками, знает городское хозяйство и имеет необходимый опыт работы главой города. В частности, с 1990 по 1992 год Ренц возглавлял управление здравоохранения мэрии Тольятти, с 2000 по 2007 год занимал пост первого заместителя мэра, является депутатом нескольких созывов Самарской губернской Думы. Сегодня он руководит одной из крупнейших больниц страны, возглавляет региональный информационный центр по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.



Председатель фракции КПРФ в думе Тольятти Ольга Сотникова поделилась видением своих коллег по партии относительно дальнейшего избрания главы Тольятти.

- Для начала мы бы хотели, чтобы прошла вся процедура (отставки - прим. ред.). Впереди работа конкурсной комиссии, выдвижение кандидатов, - отметила Ольга Сотникова. - Но из тех фамилий, которые сейчас звучат в СМИ, для себя мы видим только Николая Альфредовича Ренца как того кандидата, которого могла бы поддержать фракция. Но решение ни партийного органа, ни фракции по данному решению не принято, это будет только в апреле. Но мы остановились на этой кандидатуре.

Ольга Сотникова подчеркнула, что у Николая Ренца, несомненно, есть преимущества, как у местного жителя, как у человека, который имеет опыт работы непосредственно в городской администрации и соответственно знает все процессы.

- Николай Альфредович показал себя грамотным управленцем в сфере здравоохранения, поэтому мы считаем, что эта фигура пока лучше других удовлетворяет представлениям нашей фракции о кандидатуре на пост главы города, - резюмировала она.

Руководитель фракции ЛДПР в Думе Тольятти Евгений Архангельский также высказался в поддержку кандидатуры Николая Ренца:

- В настоящий момент фракция ЛДПР не готовит кандидатуру на пост главы города. Вместе с тем, нам стало известно, что будет выдвигаться Николай Ренц. Мы достаточно позитивно к этому относимся. Он – замечательный человек, я лично его знаю, высокий профессионал! Я думаю, что мы его поддержим.

Глава фракции "Справедливая Россия" в гордуме Тольятти Иван Попов также сказал о том, что Николай Ренц — это человек, который может объединить все политические силы для того, чтобы решать городские вопросы:

– Глава (Анташев - прим. ред.) объяснил причины, по которым написал заявление, поэтому надо говорить о будущем. Что касается кандидатуры, мы считаем, что глава города должен быть сильным человеком, который сможет консолидировать все силы. Основная задача его – привлечение средств, участие города во всех федеральных и областных проектах. Нам надо и Волгу очищать, и вести строительство школ, детских садов. Сейчас мы, допустим, занялись вопросом по замене лифтов, и в одиночку этот вопрос решить нельзя. Мы слышали и в СМИ, и от коллег об обсуждении кандидатуры Николая Ренца. Мы считаем, что данная кандидатура соответствует данным требованиям. Это человек, который может объединить все политические силы, чтобы решать городские вопросы. (ред.)

Он имеет опыт работу в областном парламенте, был первым вице-мэром в администрации Уткина. Мы надеемся, что если он подаст свою кандидатуру, а комиссия и депутаты его поддержат, город у нас начнет развиваться и расцветать.

Председатель фракции партии "Единая Россия" в Думе Тольятти Дмитрий Микель сказал следующее:

- На заседании фракции мы приняли целый ряд важных решений. В первую очередь, по заявлению действующего главы города Сергея Анташева, приняли решение о его отставке. Таким образом, решили вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Второе – приняли решение о проведении конкурса на должность главы г.о. Тольятти. Утвердили основные требования к документам, которые должны предоставляться, проговорили порядок избрания главы и примерные сроки. С 9 марта по 9 апреля – сроки, когда начнет работать комиссия, на рассмотрение которой будут подавать документы кандидаты, считающие себя достойными. Поскольку такие ключевые решения были приняты и вчера на политсовете, и сегодня на фракции мы посчитали необходимым заранее проговорить вопрос о консолидированной кандидатуре на данный ключевой пост в городе.

Единогласно наша фракция, а вчера и политсовет "Единой России", поддержали кандидатуру Николая Альфредовича Ренца и предложили ему участвовать в конкурсе. Считаем, что данная кандидатура является наиболее предпочтительной для нашего города. Это тот случай, когда человек имеет и опыт, и знания, и поддержку, и уважение в городе. Часто бывает, что есть амбиции и желание, но у кандидатов не хватает соответствующих навыков, профессионализма. Иногда обратная ситуация, когда есть большой опыт, но всё-таки не набран необходимый объём знаний и навыков для конкретной существенной должности.



У Ренца, я считаю, полное совпадение богатого опыта и профессионализма. Более 30 лет он работает в органах местного самоуправления, региональной власти, в мэрии Тольятти, знает изнутри эту работу. Он профессионально справлялся с должностью первого заместителя мэра в начале 2000-х годов. Его кандидатура – то, что нужно городу сегодня, что актуально для Тольятти. Он сумеет создать профессиональную команду исполнительной власти и, соответственно, в дальнейшем позволит более уверенно развиваться нашему городу, совместно с Думой Тольятти, с Правительством Самарской области, федеральными органами власти решать те вопросы, которые ставит сегодня Президент России, губернатор Самарской области, направленные на повышение уровня благосостояния граждан.

Приём документов от соискателей, претендующих на пост мэра Тольятти завершится 9 апреля. Все кандидатуры рассмотрит конкурсная комиссия, которая определит, кто в итоге поборется за пост главы города, передает sova.info.