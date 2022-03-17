Игорь Комаров высоко оценил работу региональной команды во главе с Дмитрием Азаровым по оказанию помощи беженцам ДНР и ЛНР

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В четверг, 17 марта, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округ Игорь Комаров и уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова провели совещание с главами регионов округа по вопросам размещения беженцев Донецкой и Луганской народных Республик. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вместе с вынужденными переселенцами из пункта временного размещения в «Дубках».

На сегодняшний день во всех регионах ПФО развернуты 136 пунктов временного размещения в пансионатах, базах отдыха, оздоровительных лагерях, в которых размещаются свыше 3800 граждан ДНР и ЛНР – в основном это женщины и дети.

«В пунктах временного размещения для вынужденных переселенцев предусматривается оказание гуманитарной, финансовой, юридической помощи, организовано медицинское обеспечение и помощь психологов, – отметил Игорь Комаров. – Для детей решаются вопросы обучения, их распределения в дошкольные учреждения Кроме того, поручена организация культурно-досуговых мероприятий. Большое внимание уделяется работе с детьми, молодежью. Задача состоит в том, чтобы вынужденных переселенцев максимально привлечь к реализации региональных программ, обеспечить социальную занятость. Особое внимание необходимо уделить вопросам предоставления услуг и реабилитации для тех, кто нуждается в медпомощи».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратила внимание на необходимость организации индивидуального подхода к каждому ребенку, чтобы все дети получали образование на момент, пока они не вернулись на родину.

Напомним, организованной группой поездом в ночь с 24 на 25 февраля в регион прибыли 266 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. А всего к нам приехали 335 человек. Сейчас в двух специально организованных пунктах временного размещения находится 243 человека, в числе которых – 121 ребенок.

«Когда слышишь рассказы людей, что им пришлось вынести, на более глубоком уровне понимаешь важность той операции, которую сегодня проводит Россия по принуждению к миру на территории Донбасса», – отметил Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что всем вынужденным переселенцам оказывается вся необходимая помощь. «За это время на Самарской земле произошло радостное событие: 8 марта из перинатального центра была выписана мама со своим восьмым ребёнком, девочкой. Мы сделали все, чтобы дочка появилась на свет. Ее назвали Анастасией, – поделился Дмитрий Азаров. – Одна пенсионерка обратилась ко мне, с просьбой воссоединиться с сыном и переехать в Чебоксары. Мы помогли».

На сегодняшний день девять граждан трудоустроены. В регионе сформирован перечень работодателей, готовых принять на работу граждан, эвакуированных из Донецка и Луганска. «Мы готовы предоставить работу всем», – отметил руководитель области.

Говоря о детях, Губернатор подчеркнул, что все они были осмотрены врачами, что позволило выявить хронические заболевания. «Они обеспечены лечением, лекарственными препаратами, одного ребенка с ДЦП хотим направить в федеральный центр «Детство» на реабилитацию, если такое решение будет родственниками принято, мы это готовы сделать», – обратил внимание Дмитрий Азаров.

Мария Львова-Белова выразила готовность оказать необходимое содействие в решении этого вопроса. Дмитрий Азаров поблагодарил уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за внимание и помощь детям Донбасса.

Он добавил, что 46 малышей определены в детские сады, 72 ребенка ходят в школы, 3 студента начали получать среднее профессиональное образование и 3 – высшее. «В пунктах временного размещения с 9 до 18.00 работают детские игровые комнаты. Для этого оборудованы специальные помещения. Там очень весело: бывал, смотрел. Хорошее у детей настроение, с ними работают волонтеры, педагоги проводят творческие занятия. Для школьников организован подвоз. Студенты проходят обучение по индивидуальному графику», – добавил Губернатор.

Ирина Брилева со слезами вспоминает ужасы, которые пришлось пережить, начиная с 2014 года. Сама она из Донецка. Сейчас там находятся муж и родители. «Мы сидели в подвалах, убежищах из-за постоянных обстрелов. Мы даже не думали, что все это затянется на 8 лет. И когда началась вторая обширная волна, нам объявили, что есть возможность эвакуации в Россию. И мы приняли решение: чтобы ребенок не страдал, собрали поспешно сумки и уехали со слезами. Тогда мы не знали, куда едем, насколько, что нас ждет, думала даже вернуться назад, – поделилась женщина. – Когда мы приехали сюда, нас встретили как дорогих гостей, чего мы даже не ожидали. У нас здесь все замечательно, созданы все условия проживания, питания, дети учатся, играют. Поддержка – колоссальная. Поэтому я хочу выразить огромную благодарность всем людям, всем жителям Самарской области, которые нам оказывают помощь».

«Я рад, что все вопросы размещения, оказания помощи, поддержки, все бытовые вопросы решены и вы чувствуете себя нормально», – отметил Игорь Комаров.

К словам благодарности присоединилась и Наталья Савченко, которая приехала в Самару с тремя детьми. «Мы очень переживали, как только сюда приехали, – поделилась она. – Но первое впечатление было «вау». Все детки, увидев комнаты, радовались и прыгали. Я благодарна за то, что нам помогают с младшими детками. Они здесь играют, рисуют, поют, танцуют, им здесь весело, есть чем заняться. Мы очень благодарны всем, кто нам помогает – не только морально, но и материально. Мы полностью всем обеспечены».

«Жители Самарской области откликнулись на чужую беду. Люди оказывают помощь от души», – добавил Дмитрий Азаров.

Наталия Чубенко буквально пару дней назад из пункта временного размещения переехала в студенческое общежитие. Сейчас она продолжает обучение в Самарском государственном социально-педагогическом университете. Хочет стать учителем математики и информатики. В беседе с полпредом, девушка отметила, что в Самаре ей оказывают всю необходимую помощь и поддержку. «Я сюда приехала с маленькой сумкой и рюкзаком. А когда переезжала в общежитие, у меня накопился уже целый чемодан одежды. Одногруппники, волонтеры постоянно звонят, спрашивают, что привезти – лекарства, вещи, бытовые принадлежности. Ноу меня все есть, и я очень благодарна за помощь и поддержку», – обратилась Наталия Чубенко.

Игорь Комаров отметил, что в нашем регионе очень хорошо развито волонтерское движение. «Я знаю, что вы в Луганске были руководителем волонтерского отряда «Добрыня». Уверен, что в Самарской области с учетом большого количества молодежных проектов вы сможете себя реализовать», – сказал полпред.

«Мы обязательно дадим такую возможность», – отреагировал Губернатор и пригласил Наталию присоединиться к добровольческому движению региона.

«Я не сомневался, что Самарская область особое внимание уделяет вопросам работы с молодежью. Уверен, что все социальные вопросы, которые будут возникать, решатся оперативно и эффективно. Мне приятно слышать о хороших впечатлениях, которые у вас сложились. Главное, чтобы они сохранились надолго, и вы всегда были окружены заботой», – обратился полпред к студентке СГСПУ.

В завершении совещания Игорь Комаров поблагодарил за помощь, которая была оказана вынужденным переселенцам. «Президент России дал всем нам поручение, чтобы обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы могли чувствовать себя как дома и имели возможность себя реализовать. Мы постараемся это сделать», – подчеркнул полпред, обращаясь к вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.

Фото: правительство СО