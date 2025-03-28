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Игорь Комаров принял участие в заседании Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей

28 марта 2025 16:17
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В ходе заседания участники подвели итоги проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и обсудили дальнейшие планы.

27 марта 2025 года в Москве первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко провел заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей с участием заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия (Данилова).

В ходе заседания участники подвели итоги проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и обсудили дальнейшие планы.

Глава Нижегородский митрополии выступил с докладами о работе на объектах Нижегородской епархии Русской Православной Церкви в рамках деятельности Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей в 2023-2025 году и о ходе реализации социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского».

В Арзамасе активно ведется реставрация храмов и восстановление исторического облика города, включая воссоздание утраченных колоколен. В Дивееве завершается воссоздание «Монастырской стены» протяженностью 1800 метров и строительство трапезной для паломников на 500 мест. В Сарове восстанавливается архитектурный ансамбль Свято-Успенского монастыря с прилегающими к нему территориями. В рамках программы «С именем преподобного Серафима Саровского» проводятся конкурсы, направленные на поддержку духовно-нравственных ценностей, а также участников специальной военной операции.

Следует отметить, что В Приволжском федеральном округе в ряде регионов, в том числе в Самарской области, ведется системная работа по сохранению и укреплению традиционных духовных ценностей, реализуются важные проекты в сфере духовного образования. В Тольятти уже продолжительное время работает комплекс православных учебных заведений: гимназия, училище и институт.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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