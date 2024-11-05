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Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Правительства Самарской области

5 ноября 2024 20:49
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В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя Правительства Самарской области Илью Щукина.

Во вторник, 5 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства, на котором обсудили итоги рабочего визита главы региона в Сергиевский муниципальный район, а также вопросы смены регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и доступности медицинских цифровых сервисов для населения.

В начале совещания руководитель области сообщил о кадровых изменениях в Правительстве региона и о подготовке к административной реформе органов власти.

«Внимательно проанализировав структуру, функционал, полномочия, видим необходимость по некоторым направлениям провести изменения с точки зрения полномочий региональных и муниципальных, – подчеркнул глава региона, обращаясь к присутствующим. – Мы отчасти это уже начали и сейчас реализуем первый этап – это полномочия в части градостроительной политики».

Как отметил Вячеслав Федорищев, изменения коснуться и межбюджетных отношений: «Мы видим сейчас огромный запрос от жителей на изменения в каждом муниципальном образовании. Работаем с этим буквально каждый день. Здесь должны смотреть в сторону увеличения возможностей наших муниципальных образований, в том числе финансовых».

На совещании глава региона поручил подготовить предложения по межбюджетным изменениям, которые позволят расширить возможности муниципалитетов в принятии решений, в том числе финансовых, на местном уровне.

Отдельное внимание Вячеслав Федорищев уделил работе с федеральным центром.

«У нас большое представительство в Москве, достаточно большой штат людей работает. Нужно эти возможности задействовать более активно. Сейчас они как будто бы простаивают, вполне возможно, они требуют оптимизации», – отметил губернатор. Он поручил сформировать предложения, которые будут способствовать активному и эффективному взаимодействию с федеральным центром.

Отдельно руководитель области подчеркнул, что важным контуром изменений в органах власти должно стать повышение уровня труда базовых специалистов в областном Правительстве и в муниципальных образованиях, а также корпоративной культуры в части обучения, что позволит использовать в работе лучшие практики.

«Мы должны оптимизировать штат Правительства не менее чем на 15 %, при этом по руководящему составу – до 30 %. Это те параметры, которые необходимо выдержать. Они позволят нам сделать нашу работу более точной, конкретной и в том числе решить задачу повышения уровня труда базовых специальностей», – сказал Вячеслав Федорищев. Также глава региона поручил подготовить и внедрить в следующем году систему подготовки и переобучения кадров, систему показателей эффективности работы руководителей органов исполнительной власти, глав муниципалитетов.

В ходе совещания губернатор представил заместителя председателя Правительства Самарской области Илью Щукина.

«Илья Владимирович активно занимался процессами цифровой трансформации в различных отраслях. У него большой опыт работы в промышленности и энергетике, три высших образования – в сфере права, экономики и менеджмента», – отметил Вячеслав Федорищев. Глава региона выразил уверенность, что знания и опыт найдут применение в работе на благо Самарской области. Как заместитель председателя Правительства Илья Владимирович будет курировать финансовый блок – министерство финансов, комитет по финансовому контролю, комитет по организации торгов, комитет ценового и тарифного регулирования.

Также кадровые изменения коснулись двух региональных министерств: свои посты покинули врио министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин и врио министра промышленности и торговли Олег Волков.

В рамках основных вопросов повестки участники совещания обсудили принятые в ходе рабочей поездки главы региона в Сергиевский район решения. Среди ключевых – значительное увеличение количества бойцов-участников специальной военной операции, которые смогут пройти реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды», капитальный ремонт поликлиники в пгт. Суходол, детского сада «Сказка», сетей водоснабжения и дороги, а также завершение реконструкции спортивного комплекса «Олимп». Подробнее о них доложил глава муниципального района Анатолий Екамасов.

Руководитель области подчеркнул, что во время выезда в муниципалитет было выявлено множество проблем, приняты важные решения, которые влияют на благосостояние жителей. Он призвал всех руководителей без дополнительных поручений проводить один – два рабочих дня в муниципальных образованиях. Это должно стать частью их работы.

«Мы с вами здесь решаем проблемы каждого конкретного жителя в каждом конкретном населенном пункте. Призываю всех руководителей – не только министров, но и тех, кто отвечает за определенную отрасль или район, – выезжать на места и общаться с общественными организациями, жителями, ТОСами, предприятиями, аграриями», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

В центре внимания участников совещания – вопрос доступности медицинских цифровых сервисов для жителей Самарской области. Глава региона подчеркнул, что ранее поручил врио министра здравоохранения Самарской области Армену Беняну и врио руководителя департамента информационных технологий и связи Константину Преснякову организовать работу по совершенствованию цифровых сервисов системы здравоохранения региона.

Как рассказал Армен Бенян, в регионе создана государственная информационная система Самарской области «Единая медицинская информационно-аналитическая система». В ней четыре платформенных решения – единая электронная медицинская система, льготное лекарственное обеспечение, центральный архив медицинских изображений и скорая помощь.

«Каждый узел оборудования (рентгенография, анализаторы) в настоящий момент подключаем к единой информационной системе. Это означает, что результат проведенного обследования может быть оцифрован и загружен сначала в ЕМИАС, а потом уже на «Госуслуги». Жители могут воспользоваться данными своего обследования», – пояснил руководитель профильного ведомства.

Заслушав доклады ответственных, Вячеслав Федорищев отметил: недостаточно развернута работа для обеспечения удобства наших жителей с точки зрения цифровых сервисов. Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Илье Щукину провести аудит в течение месяца на предмет взаимодействия и лучших практик других субъектов, федеральных министерств по представленной работе и сформировать предложения.

Также руководитель области поручил главам муниципалитетов провести работу по опросу пациентов в каждой поликлинике, больнице.

«Нам системно нужно менять подход. Мы об этом говорили, концептуальные предложения учли в Программе социально-экономического развития региона. Здесь необходимо качественно перестроить нашу работу, - подчеркнул губернатор. - Прошу до конца года приступить к этим качественным изменениям, а для этого провести два аудита: с точки зрения людей (как они оценивают нашу работу) и с точки зрения лучших практик других субъектов и федерального центра».

В ходе совещания участники обсудили подготовку региона к масштабному спортивному мероприятию – Международному форуму «Россия – спортивная держава», который пройдет в Самарской области осенью 2025 года.

По словам министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, планируется, что участниками события станет порядка 6 тыс. человек. Программа мероприятия включает в себя Международную выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы», деловую программу, спортивную программу, а также культурную и туристическую программы.

Вячеслав Федорищев отметил, что приоритетным направлением является развитие спортивной инфраструктуры: «Мы будем создавать много массовых спортивных объектов и туда направлять средства бюджета. И никакие здесь спекуляции по поводу профессиональных команд не изменят решений, которые мы приняли вместе с жителями, когда готовили Программу развития». Он напомнил, что по уровню оснащенности спортивной инфраструктурой Самарская область находится на 80-х позициях в стране, что является недопустимым для такого сильного, успешного и спортивного региона.

Глава региона прокомментировал сообщения в средствах массовой информации о задержке зарплаты в хоккейной «Ладе».

«Прошу сегодня разобраться и доложить отдельно. Если у нас есть сейчас по каким-то профессиональным клубам там, где есть обязательства Правительства Самарской области, долги по зарплатам – такого быть не должно, ликвидируйте в кратчайшие сроки», – поручил Вячеслав Федорищев помощнику по профессиональному спорту Дмитрию Яковлеву.

Также губернатор сделал акцент на оценке эффективности работы менеджмента, а также уровне и адекватности зарплат игроков и руководителей, анализе распоряжения бюджетными средствами.

«Наша задача – создавать условия для занятий массовым спортом жителей всех возрастов, помогать спортивным федерациям в их проектах. В этом и есть суть подготовки к форуму», – заключил руководитель области.

В завершение совещания участники традиционно рассмотрели обращения граждан. В частности, вопросы касались ремонта автовокзалов в Самаре и Новокуйбышевске, отопительного сезона, вывоза ТКО.

 

Фото:  Светлана Осьмачкина/СОВА

Теги: Самара

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