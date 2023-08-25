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Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по социальной инфраструктуре на 5-й просеке в Самаре

25 августа 2023 17:22
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Вопросы, связанные с развитием этой территории, накапливались десятками лет. Сегодня они находятся в фокусе внимания Губернатора и поэтапно решаются.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с министром здравоохранения региона Арменом Беняном и главой Самары Еленой Лапушкиной. Встреча была посвящена вопросу обеспечения социальной инфраструктурой жителей микрорайона 5-й просеки Октябрьского района Самары.

Вопросы, связанные с развитием этой территории, накапливались десятками лет. Сегодня они находятся в фокусе внимания Губернатора и поэтапно решаются. Так, в 2021 году там открылась новая школа, в 2022 году – ее второй корпус на 850 мест с современным оснащением, а также детский сад на 75 мест. «Решили вопрос по школам в два этапа, люди довольны. Совместные усилия здесь были предприняты, и благодаря поддержке и пониманию и на федеральном уровне объекты были построены», - отметил Дмитрий Азаров.

Вместе с тем жители близлежащих кварталов 5-й просеки высказывали просьбы об обеспечении поликлиникой и еще одним дошкольным образовательным учреждением. Год назад Губернатор встречался с инициативной группой граждан и дал поручение администрации города по проработке вариантов решения этих вопросов.

Сегодня жителей обслуживает Самарская городская поликлиника №14, одно из крупнейших учреждений амбулаторного звена области. Поскольку микрорайон густонаселенный, фактическая мощность и взрослого, и детского отделений превышает плановую. Потребность в дополнительной поликлинике – первоочередная. Решение было найдено, на совещании обсудили детали его реализации. В приоритете – объект более 2 тысяч кв. м, он полностью покроет потребность микрорайона. 

Это стало возможным благодаря опережающему строительству корпуса детской инфекционной больницы на ул. Шверника. Напомним, плановый срок ввода объекта - декабрь 2023 года. Корпус ввели в эксплуатацию в июне, таким образом появилась возможность перераспределить мощности и освободить другое здание.

«Мы практически в 2 раза увеличили количество койкомест, мощности системы здравоохранения по инфекционной службе.  Благодаря строительству новой больницы в Сызрани по прямому поручению Президента страны, строительству двух инфекционных госпиталей в Самаре в больнице Середавина и в Тольятти в 5-й горбольнице, строительству нового инфекционного корпуса детской инфекционной больницы в Самаре - появляется возможность высвободить один из корпусов и перепрофилировать его под поликлинику», - пояснил Дмитрий Азаров.  

Губернатор поручил в течение полутора месяцев провести обследование здания. «Нужно понять, будет это капитальный ремонт при перепрофилировании либо все-таки реконструкция, - прокомментировал он. – Решение по обеспечению дополнительных мощностей первичного звена здравоохранения найдено».

Что касается учреждения дошкольного образования, как доложила Елена Лапушкина, решения пока нет. «Со свободной землей на 5-й просеке крайне тяжело. Изначально была поставлена задача хотя бы по площадным характеристикам найти свободные земельные участки», - отметила глава Самары. 

Ряд участков рассматривался, но с каждым сопряжены определенные сложности. Детально проработанных вариантов по территориям для размещения детского сада на совещании предложено не было. Дмитрий Азаров потребовал от Елены Лапушкиной скорейшего решения этого вопроса. 

«Год прошел после того, как людям пообещали найти решение. Дошкольное образование - это полномочия местной власти! По полномочиям региональной власти, по системе здравоохранения мы вариант нашли, все, приступаем к его реализации. Чем вам помочь по решению вопроса дошкольного образования, что мы время-то тянем? Выясняйте условия по всем объектам».

Глава региона также напомнил, что деньги из регионального бюджета на строительство детсада для малышей 5-й просеки уже выделялись несколько лет назад. Но муниципальным властям не удалось достичь консенсуса с жителями, из-за чего строительство объекта было перенесено в Кировский район. 

 «Городским властям пора научиться договариваться с людьми, - заявил Глава региона. - Нужно пригласить инициативные группы, которые вышли с предложением о строительстве нового детского сада. Позвать и тех людей, кто был против строительства этого детского сада и договориться городским сообществом. Мы готовы помочь в строительстве, но администрации нужно договориться с людьми, подобрать место». 

Губернатор поручил представить полную информацию по потенциальным земельным участкам в течение недели.

 

Фото:    Андрей Савельев

 

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