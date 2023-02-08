Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о взаимодействии Самарской области с Россотрудничеством

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В среду, 8 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым. Стороны обсудили обширную плодотворную совместную работу, которая уже ведется, а также подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Россотрудничество – ведущее российское агентство, главная миссия которого – усиление гуманитарного влияния России в мире. «Русские дома» - представительства организации - работают в 80 странах мира. Среди направлений деятельности - продвижение российского образования, науки и культуры, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников за рубежом, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность. Агентство активно сотрудничает с международными организациями, ведёт взаимодействие с регионами России и помогает им развивать международные контакты в образовательной, научно-технической, культурной и экономической сферах.

Приветствуя Евгения Примакова, глава региона отметил налаженное взаимодействие с Агентством еще со времен своей работы в Совете Федерации. В Самарской области совместная работа ведется по целому ряду направлений - в частности, это программа «Новое поколение», включающая в себя краткосрочные ознакомительные поездки в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств. Так, в 2018 году в состав делегации гостей Самарской области по этой программе вошли 12 представителей Республики Сербия, в 2019 году Самарскую область посетили 32 участника из 14 стран.

Также в 2022 году регион стал участником программы культурно-образовательных поездок для молодых соотечественников «Здравствуй, Россия!», которая рассчитана на школьников старших классов и направлена на популяризацию и изучение многонациональной русской культуры и укрепление дружбы среди молодых соотечественников.

Губернатор подчеркнул готовность региона сотрудничать по данным проектам: «Мы готовы и дальше принимать делегации, понимаем, что это важно и для Российской Федерации в целом, наших соотечественников, которые живут за рубежом, и для региона. Это всегда дает определенный импульс, взгляд со стороны и, конечно же, увеличивает внимание к региону».

Дмитрий Азаров обратил внимание на достижения региона в развитии туризма, в том числе внутреннего. По итогам прошлого года Самарскую область посетили больше 2,5 миллионов туристов. «Мы рады принимать наших друзей, гостей из других стран. Надеемся здесь на очень тесное взаимодействие», - отметил губернатор.

Евгений Примаков выразил благодарность Дмитрию Азарову и Самарской области в целом за поддержку по всем совместным программам. Глава Россотрудничества отметил огромный потенциал региона.

Укреплению сотрудничества между Правительством Самарской области и Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству послужит соглашение, которое сегодня было подписано губернатором и руководителем Агентства.

«Очень рад, что подписанию соглашения предшествовали конкретные результаты работы. До подписания соглашения мы многое сделали сообща», - отметил глава региона.

«Для меня это большая честь, удовольствие и, самое главное, польза, потому что все соглашения мы сопровождаем подробной дорожной картой, планом мероприятий. На мой взгляд, в этом и есть главное содержание. Искренне надеюсь, что те наши обменные программы, которые вы поддерживаете, мы с вами продолжим», - сказал Евгений Примаков.

Также руководитель ведомства пригласил регион, в частности вузы, к участию в международном гуманитарном проекте «Миссия Добро». Он реализуется Агентством совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Русской гуманитарной миссией и способствует развитию опыта международного волонтерства. Волонтеры ездят в другие страны и работают в местных неправительственных организациях, учреждениях культуры, образования. Так формируются крепкие общественные связи.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что это очень важное направление. Самарская область на протяжении последних лет сохраняет лидерские позиции по развитию добровольческого движения. Все больше людей разных возрастов присоединяются к дружной команде волонтеров.

«Это действительно люди разных возрастов: и школьники, и серебряные волонтеры - огромный вклад вносят в развитие общественных отношений и в развитие региона. Нас эта программа интересует, мы понимаем, насколько это важно. Такие визиты наших волонтеров позволят взять и что-то новое на вооружение, возможно, опыт, существующий в других странах. Это развитие той самой настоящей народной дипломатии, фундамента, который, я уверен, позволит нам в будущем развивать сотрудничество в самых разных сферах и странах», - ответил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил департаменту внешних связей изучить вопрос о возможностях поддержки этого проекта, для того чтобы стартовать уже в этом году.

Также губернатор обратил внимание руководителя Агентства на важное для региона событие - победу в конкурсе на размещение международного студенческого кампуса. «Очень надеюсь, что при формировании квот по обучению студентов, к которым, конечно, прямое отношение имеет Россотрудничество, также будут учитывать и реализацию этого масштабного проекта на территории нашего региона. Уверен, что направлений совместной деятельности много, и рад, если Самарская область сможет активно участвовать в ваших задумках и начинаниях», - отметил Дмитрий Азаров.

Также он пригласил Евгения Примакова и представителей Россотрудничества принять участие в реализации нового масштабного проекта - Международного антифашистского фестиваля, который пройдет в Самаре в начале мая.

Фото: Андрей Савельев