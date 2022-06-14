«Единая Россия» подвела итоги конкурса местных отделений партии

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Регионы-победители получат гранты на реализацию социально значимых инициатив.

На конкурс первичных отделений «Единой России» поступило более 2,2 тысяч заявок, участие в конкурсе приняли более 2,6 тысяч местных отделений партии, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин на заседании конкурсной комиссии.

«1 391 заявка поступила от местных отделений, где люди преимущественно проживают в сельской местности, 633 - от местных отделений в малых городах, 213 - от местных отделений в административных центрах субъектов. По поданным заявкам лидерами стали Алтайский край, Красноярский край, Республика Башкортостан, Нижегородская, Московская и Ростовская области», - рассказал он на заседании конкурсной комиссии.

По его словам, больше всего заявок поступило от Приволжского федерального округа, у Сибирского федерального округа самый высокий процент подачи заявок от общего числа местных отделений.

Александр Сидякин особо подчеркнул, что все 85 субъектов РФ будут с грантами.

«Победителями мы определили 917 заявок на общую сумму 115 млн рублей, из них: 104 заявки - от местных отделений в административных центрах субъектов; 283 - от местных отделений в малых городах; 530 - от сельских местных отделений», - сказал он.

В свою очередь, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова сообщила, что большинство инициатив на конкурсе проектов местных отделений «Единой России» посвящены молодёжной тематике и патриотизму, что доказывает актуальность повестки для всей страны.

«Поддержка инициатив молодёжи, расширение возможностей — всё это является заботой о будущем нашей страны. Замечательно, что вы этот запрос чувствуете, и учли в своих проектах», — сказала она.

Также, по её словам, много заявок касалось социальной проблематики и инфраструктурных проектов, спорту, здоровому образу жизни, работе со старшим поколением и ветеранами.

«Почти 10% проектов посвящены развитию образования и культуры, поддержке гражданской активности и защите прав граждан. Чуть более 8% заявок связаны с не менее важной темой — семьи и детства», — отметила Дарья Лантратова.

Местные отделения не обошли стороной и тему партийного строительства. Также в рамках конкурса рассмотрели проекты, посвящённые экологии и зоозащите, здравоохранению и исследованиям.

Например, проект «Умная Россия» из Нягани (ХМАО) представляет собой серию квестов историко-патриотической направленности. Участники отвечают на вопросы на темы «Современная история России», «Внешняя политика государства», «Внутренняя политика страны», «Национальные проекты», «Факты о Президенте» и т.д. Проходя задания, нужно набрать наибольшее количество баллов.

«Команды могут формироваться из студентов, представителей бизнеса, добровольческих объединений, работников бюджетной сферы, крупных коммерческих предприятий. Каждая команда, чтобы получить дополнительные баллы, должна будет вовлекать своих друзей, знакомых, родственников, других жителей, чтобы они голосовали за них. Те, кто прошли отборочные этапы, участвуют в гранд-финале», - пояснил руководитель регионального исполкома Ханты-Мансийского реготделения «Единой России» Николай Заболотнев.

Ещё один проект по поддержке семей с детьми с особенностями развития представила инклюзивная театральная студия «Невозможное – возможно!» города Гуково Ростовской области. Студия создана на базе детского сада «Светлячок» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, она будет работать с 1 июня по 1 сентября.

«Особенные дети требуют особенного внимания. В театральной студии они учатся выражать свои мысли, чувства, эмоции, овладевают элементарными навыками общения и публичных выступлений», - подчеркнул секретарь местного отделения партии, председатель городской Думы, глава города Гуково Борис Трофимов.

Проект «СоседиFEST», который представил врио главы администрации городского округа ЗАТО «город Межгорье» Республики Башкортостан, секретарь местного отделения партии Вячеслав Калугин, направлен на формирование комфортной городской среды, креативного общественного пространства, на культурное взаимодействие граждан. Сроки его реализации - с 1 июля по 13 августа.

«Межгорье - это закрытый город, поэтому особенно нуждается в развитии городского пространства и комфортной жизни. В рамках проекта состоятся праздничные мероприятия, состоится конкурс на лучшую придомовую территорию, конкурс детских рисунков, шахматный турнир, показ фильма», - рассказал он.

«Самарская область представила 45 социальных проектов на конкурс первичных отделений. Это проекты, касающиеся благоустройства общественных пространств областной столицы и малых городов, есть проекты, направленных на комплексное развития сельских территорий, поддержку местных производителей, развитие внутреннего туризма и социально-культурных инициатив, есть и проекты с национальным колоритом малых народностей, которые проживают на территории региона. Радует, что проекты эти сделаны для людей и ради людей, направлены на поддержку конкретных территорий, где действует местного отделение партии», - отметила руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Самарской области Ирина Кочуева.

Напомним, решение о проведении конкурса первичных отделений было принято на XVIII Съезде «Единой России». На реализацию лучших инициатив первичным отделениям выделяют гранты. Уже в 2019 году на участие в конкурсе было представлено более 6 тысяч проектов. В 2021 году по итогам конкурса за счёт средств грантов благоустроены дворы, парки, построены остановочные комплексы, проведены массовые и творческие мероприятия.