Дети всех самарцев - участников СВО будут освобождены от платы за детский сад и школьное питание

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Во вторник, 18 октября, Губернатор Дмитрий Азаров, находясь в Москве, после встречи с Президентом страны Владимиром Путиным провел заседание Правительства Самарской области в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой для обсуждения стала поддержка семей военнослужащих и внесение изменений в постановление областного Правительства, согласно которым льготы – освобождение от оплаты детского сада для дошкольников и питания для учащихся школ – получат семьи всех военнослужащих, защищающих Отечество в зоне специальной военной операции.

«Нам нужно найти верные подходы и формулировки, чтобы эти меры поддержки касались не только граждан, мобилизованных по Указу Президента, но всех семей – участников специальной военной операции, наших воинов, наших защитников. Знаю, что Правительство нашло необходимые подходы для правильного обеспечения и регулирования этих мер поддержки», - отметил Губернатор в начале обсуждения.

Напомним, ранее Губернатор принял решение о дополнительной поддержке семей военнослужащих Самарской области в части освобождения от платы за детский сад и питание для школьников. Тогда Глава региона подчеркнул, что круг получателей льготы не должен быть ограничен семьями военнослужащих, призванных в ряды ВС РФ в соответствии с Указом Президента России о частичной мобилизации, а распространяться на всех военных, которые сражаются в зоне СВО.

«Мы это обещали военнослужащим, их семьям. Мы понимали, что ни в коем случае не можем допустить несправедливость, когда кадровые офицеры, контрактники, находящиеся в зоне специальной военной операции, и их семьи, не получат поддержку. Мы нашли вариант, когда одинаковые меры поддержки будут предоставлены и семьям военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции уже с весны текущего года, и семьям тех, кто отправляется туда в соответствии с Указом Президента о частичной мобилизации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. – Семьи всех наших земляков, участвующих в специальной военной операции, получат такие меры поддержки».

По словам министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, общий объем финансирования этих мер поддержки в текущем году составит 43,8 млн рублей. Все средства будут компенсированы образовательным учреждениям из регионального бюджета.

Не дожидаясь решения о внесении изменений в постановление Правительства, уже была начала работа по выявлению таких семей. На текущий момент в образовательные организации региона было представлено 1951 заявление об освобождении от родительской платы в детском саду и постановке на горячее питание учеников 5-11 классов (напомним, учащиеся начальной школы обеспечиваются горячими завтраками благодаря решению Президента страны).

«Мы продолжаем вместе с муниципалитетами работать с социальными паспортами и не ждем обращения родителей, когда кто-то придет. Если видим, что есть потребности, и есть семьи с детьми, мы их обзваниваем и работаем индивидуально с каждым», - сообщил министр образования и науки региона.

Решение о внесении изменений в постановление Правительства, а также порядок предоставления субсидий и перечень лиц, которым будет предоставлена данная мера поддержки, были утверждены членами регионального кабмина единогласно.

Глава Самарской области поручил председателю областного Правительства Виктору Кудряшову и министру науки и образования региона Виктору Акопьяну держать на контроле исполнение решений в четком взаимодействии с директорами образовательных учреждений и главами муниципальных образований.

«Нужно как можно быстрее оформить все необходимые документы, ни в коем случае не допустить взимания платы. Ответственность здесь большая», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Содействие в разъяснении принятого решения будут оказывать представители депутатского корпуса.

«Депутаты Губернской Думы находятся в постоянном контакте с жителями региона. Надеюсь, они включатся в разъяснительную работу, обеспечат исполнение принятого сегодня решения без каких-то сложностей для всех семей военнослужащих», - обратился Дмитрий Азаров к председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Котельникову.

«Через неделю состоится заседание Самарской Губернской Думы, мы обязательно этот вопрос обсудим и дадим ему ход», - заверил Главу региона председатель Самарской Губернской Думы.

Фото: департамент информационной политики СО