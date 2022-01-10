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Депутат-единоросс решил поддержать талантливых школьников в своем округе

10 января 2022 12:56
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Депутат-единоросс решил поддержать талантливых школьников в своем округе

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин назначил именные стипендии для учащихся   Кинельского избирательного округа. 

Учащихся 24 избирательного округа «замотивируют» на успехи в учебе и общественной деятельности. Школьники 40 учебных заведений   могут побороться за персональные стипендии от депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина.

Депутат обозначил школьникам две основные номинации: за отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере: "Мне кажется, что будет справедливым поддержать подобным образом талантливых, целеустремленных ребят. У меня возникло желание материально поощрить тех, кто отлично учиться, кто развивает свои таланты. Тех, у кого большие планы и огромное трудолюбие. Первостепенно в этой идее - желание расти, развиваться и добиваться результатов. Эту стипендию я учредил как стимул достижения высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни».

Критерии отбора стипендиатов собраны в Положении о назначении стипендии, с которым можно ознакомиться на странице Александра Живайкина в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/alex_zhivaikin?w=wall474836691_2253 и в самих учебных заведениях.

«В каждой школе стипендиальными комиссиями будут выбраны по 2 ученика – победителя. И здесь важна не столько сумма, сколько сам факт. Хотелось, чтобы ребята, которые получат стипендии, стали примером. И чтобы этот пример стал для кого-то заразителен», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.

Теги: Единая Россия

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