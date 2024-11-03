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Жителям Жигулевска напомнили основные правила при обращении с электро- и газовыми приборами

3 ноября 2024 13:07
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Жителям Жигулевска напомнили основные правила при обращении с электро- и газовыми приборами

В рамках соглашения между МЧС России и ООО "Газпром межрегионгаз" проводится совместная профилактическая работа по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с эксплуатацией газового оборудования в быту.

Так, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Жигулевск и сотрудниками «Газпром газораспределение Самара» проведена работа с жителями Жигулевска по соблюдению требований пожарной безопасности в жилых помещениях. Гражданам напомнили основные правила при обращении с электро- и газовыми приборами, правила эксплуатации печного оборудования. Рассказали о требованиях к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, балконов, территории дворов и других мест общего пользования.

По результатам профилактических бесед жителям вручены памятки, которые помогут не забыть важные правила безопасности, избежать чрезвычайных ситуаций и спасти жизнь в случае возникновения опасности.

Теги: МЧС

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