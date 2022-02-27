Жителям Самарской области рассказали, как разоблачать фейковые новости о событиях на Украине

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Развернувшиеся на Украине события вызвали всплеск сообщений, вводящих в заблуждение. Информационное поле перенасыщено новостями о происходящем из различных источников.

Телеграм-каналы, паблики в соцсетях и даже СМИ публикуют фотографии и видео, которые сняты якобы в настоящее время. Но при проверке зачастую оказывается, что материалы включают в себя кадры войск на учениях, либо снятые во время предыдущих конфликтов на Украине, либо вообще сцены боевых действий из других стран. Есть и постановочные фото и видео.

Группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф ( https://xn--80aaenqccitej3b1b.xn--p1ai/ ). Ресурс призван помочь людям разобраться, где правда во всем потоке информации о спецоперации на Украине. На сайте войнасфейками.рф уже опровергли более 60 фейков и опубликовали подробный разбор каждого из них.

«Мы отчетливо видим, что сейчас разворачивается самая настоящая информационная война, - говорит секретарь Союза журналистов России, председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова. – Вряд ли найдется человек, равнодушный к происходящему. Люди постоянно обновляют новостные ленты, смотрят видео, получают информацию как из официальных источников, так и от блогеров, из анонимных телеграм-каналов. Сообщения идут непрерывным потоком. И каждое из них влияет на настроение и состояние людей. Некоторые выводят из равновесия, вселяют в людей страх, тревогу и намеренно вводят в заблуждение. Не секрет, что существуют специальные технологии для манипулирования массовым сознанием. И мы сейчас видим их в действии. На Украине работает настоящая фабрика по производству фейков. И это подтверждают даже иностранные СМИ. На BBC вышли два расследования о фейках, которые распространяют в основном украинские и проукраинские паблики и каналы. Например, видео, которое показывает группы истребителей и бомбардировщиков, летящих над городом под звуки сирен воздушной тревоги. Но проверка, проведенная британским каналом, показала, что на кадрах показана подготовка к военному параду в 2020 году. Звук сирены воздушной тревоги был дублирован поверх оригинального звука.

Или ролик, широко распространенный в Твиттере и на YouTube, где показан якобы сбитый над Украиной российский самолет. А журналисты BBC видели эти кадры и раньше – 10 лет назад. Это ливийский правительственный самолет, сбитый повстанцами над Бенгази в 2011 году. На видео слышны празднующие голоса на арабском языке».

По словам эксперта, сейчас как никогда нужно проверять информацию, каждое сообщение подвергать сомнению и не поддаваться на провокации.

Разбор фейков публикуется на только на сайте войнасфейками.рф, но и в телеграм-канале проекта - https://t.me/warfakes. Региональные фейки можно найти на канале «Война с фейками. Самара» https://t.me/antifake_samara.

«Постоянно слежу за развитием событий, которые в эти дни происходят на Украине, - делится общественник из Тольятти Андрей Набиев. - Ситуация тревожная, однако я призываю жителей не поддаваться какой-либо панике и пользоваться только достоверной информацией в СМИ. Некоторые паблики в социальных сетях с целью «накрутки» подписчиков размещают публикации, опираясь на непроверенные источники. Не стоит верить фейковым новостям».

«В настоящее время сложилась очень непростая ситуация в информационном пространстве, - отмечает молодёжный министр информационной политики Анна Гончарова. - Интернет буквально завален фейками, отличить правду от лжи становится очень трудно. Каждый новостной источник преследует свои интересы, и далеко не всегда их целью является донесение правдивой информации до людей. Зачастую паблики или телеграм-каналы просто стремятся набрать подписчиков, публикуя «горячие» новости. Кто-то же хочет посеять панику среди населения, вкидывая различные фейки (про блокировку банковских вкладов, отправку студентов-медиков на границу и т.д.). Поэтому я призываю вас внимательно перепроверять факты, прежде чем воспринимать их за чистую правду, а также доверять только официальным источникам информации. Считаю, что все мы должны сплотиться, не паниковать и ни в коем случае не впадать в депрессию. Подойдите к своим родным и скажите, как вы их любите. Ведь сейчас поддержка близких важна всем нам, как никогда».

Распознать фейк можно по его характерным признакам. Если у сообщения нет надежного источника, этой информации нет в других СМИ, в тексте много эмоций, а заголовок плохо соотносится с содержимым, то доверять этой информации не стоит. Скорее всего читателя хотят ввести в заблуждение, если в тексте явно продвигается определенная позиция, фотографии очень плохого качества, на них трудно разобрать детали. И тем более должно вызвать подозрения наличие логических, грамматических и пунктуационных ошибок.