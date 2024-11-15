Жители Сызрани, проживавшие в аварийных домах,обретут новое жилье

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В кратчайшие сроки государственными регистраторами межмуниципального отдела по г. Сызрань, Сызранскому району самарского Росреестра был поставлен на государственный кадастровый учет многоквартирный дом для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Дому присвоен адрес: Самарская область, город Сызрань, улица Керамическая, дом 32А.

230 квартир в новом 5-этажном доме площадью 16075 кв. м. до конца текущего года будут предоставлены гражданам, чьи квартиры были признаны непригодными для проживания. Расселение из аварийного жилищного фонда осуществляется по национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: Управление Росреестра по Самарской области