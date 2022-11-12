Жителей Самарской области просят об осторожности на дорогах из-за дождя

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В осеннюю погоду пешеходам и водителям необходимо быть максимально внимательными.



Уважаемые пешие участники движения, прежде чем вступать на переход, следует убедиться, что водитель вас видит и пропускает. Это элементарная норма безопасности. Желательно носить одежду светлых тонов, чтобы не сливаться с темным полотном дороги, и, конечно же, использовать на одежде световозвращающие элементы.

Водителям следует помнить, что в условиях дождя, предметы визуально выглядят более отдаленными, чем в реальности. Необходимо обратить особое внимание на соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, а также, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров.