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Жителей Самарской области приглашают к участию в «Большом этнографическом диктанте»

23 октября 2024 17:58
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Традиционно диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.

С 1 по 8 ноября 2024 года в девятый раз пройдет Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В рамках акции жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским или испанским языками, смогут оценить свои знания истории, культуры и традиций народов, проживающих в Российской Федерации.

Традиционно диктант проводится в канун Дня народного Единства по инициативе Федерального агентства по делам национальностей.

За время существования акция стала поистине народной, и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2023 году уровень этнографической грамотности проверили 3 455 148 человек из 89 регионов Российской Федерации и 228 зарубежных стран. В Самарской области акцию поддержали более 118 тысяч участников.

Впервые в этом году в разработке вопросов для диктанта смогут принять участие все желающие. Для этого на официальном сайте www.miretno.ru появилась вкладка «Предложить вопрос». Самые интересные и оригинальные вопросы войдут в федеральную часть диктанта, а авторы получат памятные призы с символикой просветительской акции.

Присоединиться к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», проверить свои знания о традициях и культуре народов России и Самарской области, а также почерпнуть новые — может каждый житель нашего региона. Диктант пройдет в офлайн и онлайн форматах. Онлайн участники смогут ответить на вопросы с 1 по 8 ноября на официальном сайте,выбрав вкладку «Пройти Диктант».

Для офлайн участия в диктанте все желающие приглашаются 2 ноября в 11.00 на следующие площадки:

— ГКУ СО «Дом дружбы народов» (г. Самара, ул. Воронежская, 9);

— ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (г. Самара, пр. Ленина, 14А).

Диктант будет состоять из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет и 30 – для участников от 16 лет, включающих в себя 20 вопросов общефедеральной части и 10 уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – о местах, связанных с Россией за пределами Российской Федерации.

Общая сумма баллов за диктант – 100, максимальное время выполнения      заданий – 45 минут.

Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов будет доступен сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2024 года.

Более подробную информацию о Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте и в официальной группе ВКонтакте или у регионального координатора (Гиносян Лилит Арменовна, тел. (846) 214-49-68).

«Народов много — страна одна!»

Теги: Самара

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