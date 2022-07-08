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Жителей Самарской области предупредили об аномальной жаре

8 июля 2022 09:47
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жителей Самарской области предупредили об аномальной жаре

Жителей Самарской области ждут жаркие выходные дни. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. Второй месяц лета все же решил подарить волжанам благоприятную погоду для отдыха на природе. 

Так, в субботу, 9 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от +12 до +17 °C. Днем температура воздуха прогреется до +27...+32 °C. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 10 июля, небо губернии лишь на половину затянут облака. Осадков не предвидится. Температура воздуха  ночью +12...+17 °C. Днем ожидается 27...32 градусов тепла.

Напомним, что из-за прихода сильной жары метеорологи объявили желтый уровень опасности сразу на три дня. Крайний - 9 июля. Самарцам стоит быть осторожнее!

Для граждан такая погода - повод отправиться на пляж. Однако температура воды в Волге около Самары, по данным на 8 июля, составляет +16,4°C. Не стоит переоценивать свои силы. Такая вода подходит только для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей, пишет ГТРК Самара. 

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