жителей Самарской области предупредили об аномальной жаре

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Жителей Самарской области ждут жаркие выходные дни. Об этом рассказали синоптики Приволжского УГМС. Второй месяц лета все же решил подарить волжанам благоприятную погоду для отдыха на природе.

Так, в субботу, 9 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра будет колебаться от +12 до +17 °C. Днем температура воздуха прогреется до +27...+32 °C. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 10 июля, небо губернии лишь на половину затянут облака. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +12...+17 °C. Днем ожидается 27...32 градусов тепла.

Напомним, что из-за прихода сильной жары метеорологи объявили желтый уровень опасности сразу на три дня. Крайний - 9 июля. Самарцам стоит быть осторожнее!

Для граждан такая погода - повод отправиться на пляж. Однако температура воды в Волге около Самары, по данным на 8 июля, составляет +16,4°C. Не стоит переоценивать свои силы. Такая вода подходит только для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей, пишет ГТРК Самара.