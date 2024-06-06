Женщины чаще мужчин оценивают других людей по уровню грамотности

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Приложение для знакомств Mamba и книжный сервис Литрес провели опрос* в преддверии Международного дня русского языка и выяснили, насколько аудитории важен уровень грамотности потенциального партнера. Большинство опрошенных отмечают ценность соблюдения культуры речи, как письменной, так и устной.

Согласно результатам опроса, более 90% жительниц Cамары считают, что соблюдают нормы русского языка, в то время, как мужчины оценивают свои силы скромнее. Только 39% респондентов уверены, что их уровень грамотности на высоком уровне, еще 45% допускают, что могут совершать ошибки по невнимательности.

Женщины лучше относятся к людям, которые указывают другим на их ошибки в речи или письме — более трети признались, что сами так делают. Мужчины преимущественно (56%) равнодушно относятся к подобным замечаниям, но себе такого не позволяют.

40% представителей мужского пола признались, что им совершенно все равно, если им указывают на грамматические ошибки, или они сами за собой их замечают. В то же время 34% женщин в таких случаях сильно смущаются.

Абсолютное большинство (96%) жительниц Самары привлекает грамотная речь в мужчине, последние могут поддержать их: 76% мужчин заявили, что им импонирует красиво поставленная устная и письменная речь в женщинах. Только для 3% женщин и 23% мужчин этот фактор не играет никакой роли. Четверть респондентов ничего не скажут своей партнерше, если она будет неграмотной, как и 17% женщин проигнорируют ошибки своего возлюбленного. Но 23% мужчин и 38% женщин все-таки хотелось бы иметь эрудированного партнера.

«Если бы люди знали, как важны для многих речь, голос и умение себя подать, то обращали бы больше внимания на то, что и как они говорят, а не то, во что они одеты. Грамотная письменная и устная речь — это то, что невозможно скрыть, то, что характеризует человека в первую очередь. Действительно, женщины больше склонны замечать такие детали, как верная пунктуация и корректное написание слов, в то время как мужчины более терпимы к таким нюансам. Но одно можно сказать с уверенностью: для продолжительных отношений обычно стараешься выбирать партнера, подходящего тебе по уровню образования и грамотности, ибо долго терпеть рядом кого-то, кто раздражает своим косноязычием, сложновато», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес».

Для опрошенных мужчин грамотность женщины говорит о ее просвещенности (35%) и культурности (26%). А для 43% участниц исследования знание языка пропорционально степени образованности мужчины, а каждой пятой они говорят об уровне жизни.

Для 63% представительниц женского пола уровень грамотности очень важен, как и для 53% противоположного. При этом еще для 44% респондентов знание правил родного языка важно, но не критично.

Для 38% мужчин опечатки оказались наиболее раздражающими ошибками, еще 34% негодуют из-за отсутствия точек и запятых. А 47% женщин сильнее всего раздражают неправильные склонения и спряжения в словах.

*В онлайн-опросе приняли участие 6200 мужчин и 8650 женщин старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.