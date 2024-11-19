Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом Мишустин напомнил об уже принятых системных решениях по совершенствованию данной сферы.
Мишустин: в России остается большой запрос на повышение качества образования
Почтить память Ивана Воронина на торжественном мероприятии собрались его близкие, учащиеся и преподаватели школы.
В школе № 38 Самары открыли мемориальную доску и «Парту Героя» в честь выпускника - участника СВО
Автор картины самарский режиссер Виктория Гармашова.
В регионе состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе»
Самарская область традиционно является регионом с развитой боеприпасной отраслью.  
Вячеслав Федорищева поздравил жителей региона с Днем ракетных войск и артиллерии
В Ростовской области возбудили уголовное дело за хищение денег с банковского счета.
В Ростове искусственный интеллект помог задержать мошенника
Самарцы узнают много нового о жизни и творчестве великого русского композитора, а также услышать отрывки из его самых значимых и интересных произведений.
«Глинка и современность»: СОУНБ приглашает на арт-лекцию
Большую музыкальную программу представили и в Тольятти.
В Самаре побывал 11-й Транссибирский арт-фестиваль
Основная цель форума – подведение итогов работы управляющих компаний за год и обсуждение ключевых вопросов, с которыми они сталкиваются в своей работе.
«ЭнергосбыТ Плюс» принял участие в работе VI форума управляющих компаний Самарской области
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
-0.06
EUR 105.46
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семейный квест пройдет в Музее-галерее «Заварка»
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищева поздравил жителей региона с Днем ракетных войск и артиллерии

19 ноября 2024 21:27
118
Самарская область традиционно является регионом с развитой боеприпасной отраслью.  

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии! 

Этот праздник, установленный в память о важнейшей роли артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, сегодня наполняется особым смыслом. Как и в грозные годы Великой Отечественной войны, «боги войны»  обеспечивают успех нашей армии «на земле». В ходе проведения специальной военной операции  артиллеристы и ракетчики проявляют решительность, мужество и высочайшую профессиональную подготовку, что позволяет сохранять жизни наших воинов и создавать условия для эффективного решения поставленных перед Российскими Вооруженными силами задач. 

Самарская область традиционно является регионом с развитой боеприпасной отраслью.  За время войны в Куйбышеве, «запасной столице» страны, был изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд.  И в наши дни, продолжая славные традиции тружеников тыла, работники оборонно-промышленного комплекса снабжают фронт всем необходимым, приближая нашу победу на поле боя.

Дорогие друзья! Благодарю вас за преданное служение Отечеству, верность Присяге, готовность до конца выполнить свой воинский долг. Вами гордится наша страна, на вашем примере молодежь учится патриотизму,   самоотверженности, ответственности за будущее России. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почтить память Ивана Воронина на торжественном мероприятии собрались его близкие, учащиеся и преподаватели школы.
19 ноября 2024, 21:56
В школе № 38 Самары открыли мемориальную доску и «Парту Героя» в честь выпускника - участника СВО
Почтить память Ивана Воронина на торжественном мероприятии собрались его близкие, учащиеся и преподаватели школы. Общество
101
Автор картины самарский режиссер Виктория Гармашова.
19 ноября 2024, 21:42
В регионе состоится премьера документального фильма «Дмитрий Кабалевский. Прекрасное побуждает доброе»
Автор картины самарский режиссер Виктория Гармашова. Культура
119
Самарцы узнают много нового о жизни и творчестве великого русского композитора, а также услышать отрывки из его самых значимых и интересных произведений.
19 ноября 2024, 19:39
«Глинка и современность»: СОУНБ приглашает на арт-лекцию
Самарцы узнают много нового о жизни и творчестве великого русского композитора, а также услышать отрывки из его самых значимых и интересных произведений. Культура
172
В центре внимания
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
19 ноября 2024  10:32
В Самаре нужно заменить почти 3,4 тысячи лифтов
245
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
19 ноября 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем преподавателя высшей школы
259
в Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
19 ноября 2024  09:36
В Самаре состоится ежегодный форум «Мой бизнес 63»
261
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
801
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
1200
Весь список