Вячеслав Федорищева поздравил жителей региона с Днем ракетных войск и артиллерии

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Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днем ракетных войск и артиллерии!

Этот праздник, установленный в память о важнейшей роли артиллерии в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом, сегодня наполняется особым смыслом. Как и в грозные годы Великой Отечественной войны, «боги войны» обеспечивают успех нашей армии «на земле». В ходе проведения специальной военной операции артиллеристы и ракетчики проявляют решительность, мужество и высочайшую профессиональную подготовку, что позволяет сохранять жизни наших воинов и создавать условия для эффективного решения поставленных перед Российскими Вооруженными силами задач.

Самарская область традиционно является регионом с развитой боеприпасной отраслью. За время войны в Куйбышеве, «запасной столице» страны, был изготовлен каждый третий артиллерийский снаряд. И в наши дни, продолжая славные традиции тружеников тыла, работники оборонно-промышленного комплекса снабжают фронт всем необходимым, приближая нашу победу на поле боя.

Дорогие друзья! Благодарю вас за преданное служение Отечеству, верность Присяге, готовность до конца выполнить свой воинский долг. Вами гордится наша страна, на вашем примере молодежь учится патриотизму, самоотверженности, ответственности за будущее России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области