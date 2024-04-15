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Всероссийская ярмарка трудоустройства расширяет границы и возможности поиска работы

15 апреля 2024 15:51
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В Самарской области на 13-ти площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

В Самарской области на 13-ти площадках прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Это одно из направлений модернизации службы занятости.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в Самарской области в прошлом году была проведена модернизация всей сети центров занятости.

Площадки ярмарки работали в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Октябрьске, Похвистнево, а также Красноярском и Алексеевском районах. Самой крупной была площадка в торговом центре «Гудок» в Самаре.

 «Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла впервые в прошлом году и доказала свою успешность, - рассказала заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - В этом году на ярмарке представлены вакансии от более чем 130 предприятий, это и крупные промышленные предприятия, в том числе оборонно-промышленного комплекса, и небольшие компании. В Самарской области сейчас существует кадровая потребность на многих предприятиях, и им есть что предложить сотрудникам. Уровень зарплат достаточно высокий, предприятия расширяют свои социальные пакеты. Мы рассчитываем на интерес к нашему мероприятию не только от соискателей из Самарской области, но и из других регионов страны».  

Обеспечению кадровой потребностей предприятий особое внимание уделяет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, и ярмарка предоставила широкие возможности для взаимодействия работодателей и их потенциальных сотрудников, в целом здесь представлено более 10 тысяч вакансий.

«Мы живем во время развития промышленности, и ярмарка как раз показывает, какие сферы развиваются, - отметила куратор образовательных программ ЗАО «Нефтефлот» Юлия Копылова. – Студенты могут узнать, какие направления перспективны, какие есть образовательные дополнительные программы, например, мы на предприятии на базе САМГТУ открыли направление «инженеры-кораблестроители», никогда не было у нас в Самарской области этой профессии».

Посетители могли не только встретиться с работодателями и пройти несколько собеседований в один день, но и больше узнать о возможностях и услугах службы занятости, пообщавшись с карьерными консультантами, пройти мастер-классы.

В ходе ярмарки был презентован новый информационный сервис «Мероприятия кадровых центров», который поможет жителям выбрать для себя полезные форматы взаимодействия со службой занятости.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства планируется провести в июне.Всероссийская ярмарка трудоустройства расширяет границы и возможности поиска работы.

 

Фото – Минтруд Самарской области

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